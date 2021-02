Tiroteo en una clínica de Minnesota deja varios heridos

Un hombre abrió fuego este martes en una clínica del estado de Minnesota, al norte de Estados Unidos, dejando varios heridos. Asimismo, el centro de salud también fue objeto de una explosión, informaron medios locales.

La policía federal de Saint Paul, capital de Minnesota, anunció en Twitter que se dirigía al lugar tras informes de que se estaba desarrollando un tiroteo.

Press Conference to take place at 3 PM in Buffalo: https://t.co/89J5baA6IB — ATF St. Paul (@ATFStPaul) February 9, 2021

El incidente se produjo poco antes de las 11 de la mañana (17H00 GMT) en la clínica de Allina Health de la ciudad de Buffalo y la policía arrestó a un sospechoso, informó el Star Tribune, sin especificar si se trató del tirador.

Según el diario Star Tribune, los heridos en el tiroteo podrían llegar a cinco. Media hora después del tiroteo, detonó un artefacto explosivo, obligando a evacuar al personal médico de la clínica.