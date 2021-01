Tiroteo en iglesia de Texas deja un muerto y varios heridos

Una persona falleció y varias más resultaron heridas este domingo en un tiroteo que tuvo lugar en la Iglesia Metodista de Starrville, en la localidad de Winona, en Texas, según confirmó en un comunicado el gobernador del estado, Greg Abbott.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

"Nuestros corazones están con las víctimas y los familiares de los fallecidos o heridos en esta terrible tragedia", dijo Abbott, que informó además de que el sospechoso ha sido arrestado por las fuerzas de seguridad, a las que agradeció su trabajo.

Texas will seek swift justice for the shooter.



We thank law enforcement for their response.



Keep the harmed in your prayers. https://t.co/Asyb74lt9L — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) January 3, 2021

"El estado de Texas está trabajando de cerca con los servicios de emergencias y con funcionarios locales para asegurar que se hace justicia y que la comunidad de Starrville tiene los recursos que necesita en este momento", agregó.

➡️ Tiroteo en centro comercial de Wisconsin deja múltiples heridos

El sargento Larry Christian, el portavoz de la oficina del sheriff del condado de Smith, donde se encuentra Winona, confirmó a la cadena CNN que el supuesto autor se encuentra bajo custodia policial, aunque después del suceso no se hizo pública su identidad de manera inmediata.

Te recomendamos el podcast ⬇️

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Acast

Deezer