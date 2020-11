Tiroteo en centro comercial de Wisconsin deja múltiples heridos

Una fuerte movilización policiaca se registró la tarde de este viernes en las inmediaciones de un centro comercial ubicado en la ciudad de Milwaukee, Wisconsin en Estados Unidos.

De acuerdo con medios nacionales de EU, los hechos ocurrieron cerca de las 15:00 hora local, cuando al menos un atacante abrió fuego contra varias personas al interior del Mayfair Mall.

De acuerdo con ABC News, múltiples personas fueron heridas pero ninguna de las víctimas parece correr peligro; ya fueron trasladadas a un hospital para su evaluación.

El noticiero apuntó que cerca de 75 oficiales llegaron a la zona de Wauwatosa, donde se encuentra el centro comercial. El FBI también llegó al lugar para investigar el ataque.

Presuntamente el atacante se trata de un hombre de raza blanca y que ya se ha atrincherado. Las primeras imágenes en redes sociales muestras un fuerte dispositivo de seguridad en la tienda.

En imágenes ▼

ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Wauwatosa kentinde bulunan Mayfair alışveriş merkezinde silahlı saldırı yaşandı. pic.twitter.com/3JvT3RF7TV — Haberzzers (@haberzzers) November 20, 2020 🔴#Sondakika



ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Wauwatosa kentinde bulunan Mayfair alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenlediği ve çok sayıda yaralının olduğu bildirildi. pic.twitter.com/8MO9FSSpAB — Börü Börteçin (@borubortecin) November 20, 2020 A Wisconsin mayor says multiple people were shot at a mall Friday but none of the injuries appear to be life-threatening. A suspect remains at large after the shooting at Mayfair Mall, Wauwatosa Mayor Dennis McBride said.https://t.co/PMAwdav6TD pic.twitter.com/61Kn8GWD9L — ABC 13 News - WSET (@ABC13News) November 20, 2020

En momentos más información...