Tiroteo en California deja a 10 heridos mientras dormían

San Bernardino, California fue el escenario donde diez personas recibieron disparos en un complejo de apartamentos en la noche del domingo por la noche.

De acuerdo a CBS Los Angeles, la policía afirmó que varias personas estaban jugando a los dados en un área común del complejo cuando ocurrió el tiroteo. Varios sospechosos desconocidos dispararon con pistolas y rifles, y después huyeron.

Entre las víctimas no se encuentra ningún menor de edad pero tres personas fueron reportadas en condiciones "extremadamente críticas", informaron las autoridades. El incidente no parece estar relacionado con el terrorismo, agregaron.

I’m on Lynwood Drive near Golden Avenue in San Bernardino awaiting a briefing on a shooting. pic.twitter.com/nfePZ8HKgD — Brian Rokos (@Brian_Rokos) 3 de septiembre de 2018

Los vecinos le dijeron a CBS L.A. que el área es territorio de bandas. Según testigos escucharon alrededor de 30 disparos, posiblemente más.

Algunas balas perdidas entraron en apartamentos, por suerte nadie en el interior fue lesionado, confirmó la policía de los Ángeles, quienes acordonaron el lugar, hasta ahora no se tiene datos de los agresores.