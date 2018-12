Tiroteo en escuela de Indiana deja un adolescente muerto

La Policía de Indiana confirmó que un adolescente murió en un tiroteo en la escuela secundaria Dennis Richmond.

A través de su cuenta de Twitter, la Policía confirmó que ningún otro estudiante había resultado lesionado.

Shooting at Dennis Middle School, Richmond, IN, in Wayne Co. has resulted in the death of the teenage suspect. No other students reported to be injured. @ISPPendleton Sgt. John Bowling will arrive shortly and will update media on where to meet for more info. — Indiana State Police (@IndStatePolice) 13 de diciembre de 2018

Al parecer, el adolescente que habría muerto sería el sospechoso del tiroteo.

El sargento John Bowling recomendó utilizar vías alternas en el camino de entrada de la escuela que corre hacia el este por una colina entre una guardería y la escuela secundaria Dennis. No hay lesiones estudiantiles y los estudiantes están siendo desalojados.

Media responding to the Richmond scene please use NW 8th ST. to NW C-Stage on the driveway on the E. side of NW 8th that runs east up a hill between a daycare and Dennis Middle School-There are NO STUDENT INJURIES and students are being dismissed — Sgt. John Bowling (@ISPPendleton) 13 de diciembre de 2018

Todos los edificios de las Escuelas de la Comunidad de Richmond fueron colocados en un lugar cerrado luego de los informes de un tirador activo en la Escuela Intermedia Dennis.