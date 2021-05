Tiroteo en fiesta infantil en EU deja siete personas muertas

Seis personas murieron la madrugada de este domingo durante una fiesta de cumpleaños en la ciudad de Colorado Springs (Colorado, EU), y el autor del ataque se suicidó, informó la policía local en un comunicado.

La policía respondió a una llamada que alertaba sobre el tiroteo a las 00:18 hora local del domingo.

Al llegar al lugar de los hechos, los agentes encontraron seis adultos fallecidos y otro hombre herido que fue trasladado a un hospital local, donde posteriormente murió.

Según la policía, un grupo de niños y adultos estaba celebrando una fiesta de cumpleaños cuando ocurrió el suceso.

Un hombre, aparentemente el novio de una de las víctimas, condujo hasta la residencia, entró y comenzó a disparar para después suicidarse.

Los niños que estaban en la fiesta de cumpleaños no resultaron heridos y están ahora bajo la custodia de otros familiares, indicó la Policía de Colorado Springs en su nota.

El suceso tuvo lugar en un parque de casas móviles, un tipo de vivienda prefabricada en la que suelen vivir estadounidenses con bajos ingresos.

Según cifras de Gun Violence Archive (GVA), un proyecto sin ánimo de lucro que sigue la violencia con armas de fuego en el país norteamericano, en lo que va de 2021 se han registrado 191 tiroteos masivos, que los define como aquellos en los que al menos cuatro personas mueren o resultan heridas por disparos de balas, exceptuando al autor del ataque.

Durante todo el 2020, hubo un total de 610 incidentes de ese tipo en EE.UU., frente a los 417 de 2019, de acuerdo con esa fuente.

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha calificado como una "vergüenza internacional" la violencia armada en el país y ha pedido endurecer las normas para restringir el porte y la comercialización de las armas.