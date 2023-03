Nueva masacre en escuela de EU: Lo que sabemos de la autora del tiroteo en Nashville

La policía de Nashville identificó a la mujer de 28 años que realizó un tiroteo en el Colegio Covenant este lunes, y que dejó un saldo de tres niños y tres adultos muertos en Tennessee, EU.

El Departamento de Policía de Metro Nashville publicó en un tuit que los alumnos que fueron asesinados tenían 9 años, sus nombres eran Evelyn Dieckhaus, Hallie Scruggs y William Kinney.

Mientras que los adultos que perdieron la vida eran Cynthia Peak y Mike Hill, de 61 años y Katherine Koonce de 60.

¿Quién era Audrey Hale?

Audrey Elizabeth Hale de 28 años, quien fue abatida durante el tiroteo por elementos de la policía, era residente de Nashville.

De acuerdo con el departamento de policía, en el pasado fue alumna del colegio aunque no precisaron la generación a la que perteneció. El jefe de Policía John Drake declaró a la cadena NBC, que Audrey Hale estaba resentida por tener que ir al colegio Covenant.

El jefe de Policía de la ciudad de Nashville dijo en una conferencia de prensa que la atacante realizó mapas detallados de la escuela, tenía planos del colegio en donde tenía marcados puntos como las entradas y la ubicación de las cámaras de seguridad

El medio estadounidense CNN informó que las autoridades encontraron en la vivienda de Audrey un manifiesto asociado al tiroteo.

"Tenemos un manifiesto, tenemos algunos escritos que estamos revisando que pertenecen a esta fecha. Tenemos un mapa dibujado de cómo iba a suceder todo esto", dijo Jonh Drake.

La mujer, que fue descrita por las autoridades como una chica transgénero, no tenía antecedentes penales y logró entrar al colegio por una de las puertas laterales tras disparar para abrir el acceso.

Según el sitio web del Covenant School, es un colegio cristiano privado, fundado en 2001 que pertenece al Covenant Presbyterian Church. Se imparten clases para niños de preescolar hasta sexto de primaria, la matrícula es de unas 200 personas en los últimos años.

