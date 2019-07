Tiroteo en Nueva York deja un muerto y 11 heridos

Nueva York.- El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, envió hoy sus condolencias a las víctimas de un tiroteo registrado al filo de la medianoche en una fiesta en el vecindario de Brownsville, en el este de Brooklyn, en el distrito neoyorquino, donde una persona murió y otras 11 resultaron heridas.

“Hemos tenido un terrible tiroteo esta noche en Brownsville que ha destrozado un evento pacífico en el vecindario. Nuestros corazones están con las víctimas. Haremos todo lo que esté en nuestra mano para mantener esta comunidad segura y sacar las armas de nuestras calles", escribió de Blasio en su cuenta de Twitter.

We had a terrible shooting in Brownsville tonight that shattered a peaceful neighborhood event. Our hearts go out to the victims.

We will do everything in our power to keep this community safe and get guns off our streets. — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) July 28, 2019 🇺🇸#EEUU | Al menos un muerto y once heridos tras un tiroteo que se registró en Brooklyn, Nueva York. El hecho se dio en la fiesta anual del 'Old Timers Day' en el parque Mendoza. #NYC#Brooklyn pic.twitter.com/oeE1oZNEIu — Rochex R. Robinson Bonilla (@RochexRB27) July 28, 2019

El tiroteo ocurrió alrededor de las 23:00 horas del sábado en un parque del vecindario de Brownsville, Brooklyn, durante la 46 edición de la “Semana de los Veteranos”, una fiesta anual que celebra la comunidad.

El fallecido es un hombre de 38 años, mientras entre los heridos se encuentra un niño, quienes fueron traslados a los hospitales Brookdale y Kings Country, según el diario New York Post.

Tras el tiroteo llegaron numerosos efectivos de la policía y hasta el momento han encontrado un arma de fuego entre las botellas y latas que estaban en el suelo por la fiesta.