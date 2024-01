Tiroteo en escuela secundaria de Iowa, EU, deja varias víctimas

Una escuela secundaria del estado de Iowa, Estados Unidos, sufrió este jueves por la mañana un tiroteo en el que podría haber varias víctimas, según las cadenas NBC, ABC y el diario local The Des Moines Register.



El tiroteo se produjo en la escuela secundaria Perry, a unos 40 kilómetros de Des Moines, la capital de Iowa.



Según The Des Moines Register, hay una fuerte presencial policial y médica alrededor de la escuela y las calles cercanas se encuentran bloqueadas. También se vio cómo un helicóptero medicalizado aterrizaba en la escuela, según el diario.

Chris Cohea, portavoz de la localidad de Perry, donde se encuentra el instituto, dijo a The Des Moines Register que los estudiantes de la escuela secundaria están dentro de sus clases y que el acceso al instituto está bloqueado por seguridad.

#BREAKING:

It's devastating to hear about the multiple victims in the shooting at Perry High School. My heart goes out to all those affected by this senseless tragedy.#Perry #Iowa #SchoolShotingpic.twitter.com/fgfzuVyEbT — Hsnain🍄 (@Hsnain901) January 4, 2024

No hay información oficial sobre la cifra de posibles víctimas, ni de su estado de gravedad.