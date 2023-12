Tiroteo en Universidad de Nevada deja múltiples víctimas

Un tiroteo en la Universidad de Nevada, en Las Vegas (EU), ha provocado "múltiples víctimas", indicó la Policía metropolitana de la ciudad en sus estimaciones iniciales sobre el suceso.

En redes sociales, la Policía de Las Vegas instó a que los ciudadanos eviten la zona, mientras que la propia universidad señaló a sus alumnos que la alerta recibida no era un simulacro y que se pusieran a salvo.

En un principio, las autoridades señalaron que tenían a un sospechoso, el cual ya había sido localizado y después de unos minutos dieron a conocer que ya se encontraba muerto, sin dar detalles sobre si fue la policía quien terminó con su vida.

#BREAKING The suspect is contained. This is an active investigation. Please continue to avoid the area and watch for responding emergency units. https://t.co/EFVKgGyQuy — LVMPD (@LVMPD) December 6, 2023

En breve, más información.