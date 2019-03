Tiroteo en mezquita de Nueva Zelanda deja al menos 6 muertos

Varias personas resultaron muertas y otras sufrieron heridas el viernes cuando un hombre abrió fuego en una mezquita durante las oraciones vespertinas en la ciudad de Christchurch, reportó la prensa de Nueva Zelanda.

De acuerdo con la prensa local hay por lo menos seis personas muertas, y en consecuencia toda la Isla Sur de Nueva Zelanda se encuentra bloqueada mientras la policía busca al responsable por los disparos.

Policía de Nueva Zelanda aún no confirma cifras, menciona "múltiples víctimas" en tiroteo y detención de un sospechoso.

Jacinda Ardern, la primer ministra del paíz ofreció una breve conferencia de prensa donde lamentó el ataque al apuntar que Nueva Zelanda vive uno de sus "días más oscuros" en su historia.





#BREAKING: Man allegedly involved in mass shooting in Christchurch, New Zealand live-streamed shooting rampage on Facebook; still frames are from video I obtained moments ago. pic.twitter.com/Uw7alIXsgr — Matthew Keys (@MatthewKeysLive) 15 de marzo de 2019

Emergencia total

La policía de la localidad neozelandesa de Christchurch anunció el viernes que había desplegado agentes para atender a reportes sobre un tiroteo en una mezquita de esa ciudad en la isla del Sur de Nueva Zelanda.

"Hay una situación muy seria y cambiante en Christchurch, donde hay un tirador. La policía responde con toda la capacidad para controlar la situación, pero el riesgo permanece extremadamente elevado", apuntó la policía en una nota divulgada en redes sociales.

Al menos cuatro personas habrían recibido disparos en el centro de culto, donde "hay sangre por todas partes", según dijo a Radio New Zealand un testigo desde el interior de la mezquita, donde se cree que había unas 300 personas.

La prensa local, en tanto, mencionaba que había numerosos heridos en una mezquita, al tiempo que una segunda mezquita había sido evacuada.

Según reportes coindidentes, el equipo entero de cricket de Bangladesh se encontraba en la mezquita donde se registró el tiroteo, pero los jugadores lograron huir por un parque aledaño al edificio.

El comisionado de policía Mike Bush informó que todas las escuelas de Christchurch se encontraban bajo llave como respuesta a "un serio incidente con armas de fuego".

"La policía urge a las personas en el centro de Christchurch a que evite permanecer en la calle y que reporte cualquier comportamiento sospechoso", añadió.

Un testigo dijo a una radio local que escuchó varios disparos y de inmediato vio a cuatro personas en el piso, "con sangre por todas partes".