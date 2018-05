Tormenta Alberto toca tierra en Florida con vientos de hasta 75 kilómetros por hora

Miami.- La tormenta subtropical Alberto tocó tierra en territorio estadounidense esta tarde cerca de Laguna Beach, Florida, con vientos de 75 kilómetros por hora y amenazas de inundaciones costeras y tornados en el sudeste del país, informó el Centro Nacional de Huracanes (CNH).



En un boletín emitido a las 17:00 hora local (22:00 GMT), la dependencia indicó que el centro de la tormenta entró a tierra en la zona del Panhandle, en el noroeste de Florida.

El pasado viernes, Alberto se convirtió en la primera tormenta con nombre de la temporada de huracanes en el Atlántico 2018, cuando se desplazaba al este de la península de Yucatán en México, y el fin de semana provocó intensas lluvias en el occidente de Cuba.

El centro de Alberto se mueve ahora hacia el norte, con las tormentas más persistentes en las bandas exteriores de lluvia sobre la península de Florida y en partes del oriente de las Carolinas, y los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hacia afuera hasta 168 kilómetros de su centro de circulación.

Due to #Alberto, the @NOAA Hurricane Season Awareness webinar on forecast uncertainty originally scheduled for tomorrow, May 29, has been rescheduled for Thursday, May 31, from 2-3 pm. Please join us on the new date and time! https://t.co/FIx0uL8s1j — Natl Hurricane Ctr (@NWSNHC) 28 de mayo de 2018

El CNH pronosticó que el centro de Alberto se moverá sobre Alabama más tarde y luego sobre el valle de Tennessee el martes, y en el valle de Ohio y la región de los Grandes Lagos el miércoles y jueves.

Una advertencia de tormenta tropical se mantenía desde el río Suwannee en el noreste de Florida hasta la frontera entre Misisipi y Alabama, y los tres estados estaban bajo estado de emergencia ante la inminente llegada de la tormenta.

Wave heights to 16 ft expected this morning offshore the Florida Panhandle due to winds from Subtropical Storm Alberto. Seas greater than 8 ft linger offshore the Tampa Bay area. #SubtropicalStormAlberto pic.twitter.com/zjts03KWwC — NHC_TAFB (@NHC_TAFB) 28 de mayo de 2018

El centro meteorológico espera que Alberto se convierta en depresión subtropical esta noche o en la madrugada del martes y degenere en un mínimo remanente el martes por la tarde.

Alberto, una tormenta de pretemporada, arruinó los planes turísticos de muchos paseantes y residentes de la costa del Golfo en el feriado de este lunes por el Día de los Caídos, o Memorial Day.

La temporada de huracanes comienza oficialmente el 1 de junio, pero Alberto se adelantó al convertirse en tormenta subtropical el viernes.

La tormenta temprana no implica que la temporada de huracanes del Atlántico este año será tan activa como la del año pasado, pero se espera que supere el promedio, de acuerdo con el CNH.

La Organización Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos prevén hasta 16 tormentas, nueve de las cuales tendrían categoría de huracanes.



