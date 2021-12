Autoridades confirman 88 muertos por tornados en EU

Los más de 30 tornados que el viernes devastaron estados del sur y del medio oeste de Estados Unidos dejan por ahora un saldo parcial de 88 muertos y decenas de desaparecidos, aunque las autoridades no descartan que la cifra de fallecidos sea superior.



Según los últimos datos ofrecidos a las 16.00 hora local (21.00 hora GMT) por el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, el número de muertos ha subido a 74, respecto de los 64 de los que informó a primera hora del lunes, y no descartó que la cifra continúe ascendiendo en su estado, el más afectado por la catástrofe.



A esos 74 fallecidos en Kentucky se suman seis muertos en Illinois tras el derrumbe parcial de un almacén de la empresa de comercio electrónico Amazon; otros dos en Arkasas -uno de ellos en una residencia de ancianos; 4 más en Tennessee; y otros dos en Misuri



Beshear indicó en una rueda de prensa que es posible que el saldo de fallecidos en Kentucky siga creciendo, dado que hay 109 desaparecidos, que, agregó, probablemente sean muchos más.



Anteriormente, el gobernador había asegurado que la cifra de víctimas mortales "ciertamente estará por encima de 70, tal vez incluso de 80", aunque adelantó que estos números son "fluidos" y pueden cambiar en los próximos días, ya sea para subir o bajar, y que el balance final podría demorarse semanas.



Beshear destacó que en su estado miles de casas han sufrido daños o están completamente destruidas: "Pueden pasar semanas antes de que tengamos el conteo final tanto de muertes como de niveles de destrucción", dijo el gobernador.



Aun así, la cifra de fallecidos sería inferior a los más de 100 muertos que el propio Beshear temía en un principio, después de que la empresa propietaria de una fábrica de velas comunicara que los desaparecidos en su planta de Mayfield (Kentucky) no rondaban los 70 como decía el gobernador, sino solo ocho.



Este lunes Beshear, visiblemente emocionado, afirmó que confía en que los datos de la compañía sean ciertos y que "trabajan activamente" para confirmar que, de las 110 personas que estaban en la fábrica, 94 están localizadas y a salvo, ocho han muerto y otras ocho están desaparecidas.

Una noche de terror

En total cuatro tornados impactaron en la noche del viernes en Kentucky, incluido uno que recorrió más de 220 millas (350 kilómetros) a lo largo de varios estados, el que más distancia ha recorrido desde que hay registros en EE.UU.



Esta circunstancia y que más de 30 tornados tocaran tierra en apenas unas horas es algo especialmente llamativo, porque no suelen producirse este tipo de fenómenos destructivos en diciembre debido a las frías temperaturas, algo que científicos achacan al cambio climático.



La administradora de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA, en inglés), Deanne Criswell, advirtió en una entrevista con la cadena CNN de que este tipo de fenómenos meteorológicos extremos va ser la "nueva normalidad".



En ese sentido, agregó, los efectos causados por el cambio climático son la "crisis de nuestra generación".



Uno de los tornados dejó seis víctimas mortales al causar el derrumbe parcial de un almacén del gigante del comercio electrónico Amazon en Edwardsville (Illinois).



Los fallecidos ya han sido identificados, y tenían entre 26 y 62 años de edad, pero las tareas de búsqueda y de desescombro continúan este lunes, pese a que no se espera encontrar más supervivientes.



Las autoridades inicialmente temieron una tragedia todavía mayor debido a que el tornado llegó en pleno cambio de turnos de trabajo en el almacén y no sabían a ciencia cierta cuánta gente se encontraba en esta nave industrial inaugurada en 2020 y donde trabajaban cerca de 200 personas.



El Servicio Meteorológico Nacional indicó que los datos preliminares apuntan a que este tornado de Illinois, al igual que el que recorrió varios estados, fue de categoría F3 en la escala de Fujita, de un máximo de 5, y que genera vientos de entre 136-165 millas por hora (225-265 km/h).



Amazon ha anunciado que donará un millón de dólares para la Fundación Comunitaria de Edwardsville en apoyo a su trabajo de ayuda a los damnificados por este tornado.

Biden visitará este miércoles a Kentucky

El presidente estadounidense, Joe Biden, anunció hoy que viajará a Kentucky el miércoles para visitar el lugar de la tragedia y reunirse con familiares de las víctimas, a la vez que prometió total respaldo federal a los estados afectados.



"Lo que necesiten cuando lo necesiten", señaló el mandatario en una reunión en la Casa Blanca en la que asistió el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y Criswell.



Biden afirmó que lo que más le preocupa es la "salud mental" de los supervivientes y la "incertidumbre" de quienes aún buscan a desaparecidos.



Mayorkas se trasladó el domingo a Kentucky para conocer de primera mano el avance de los trabajos de rescate y recuperación.



Durante su visita a Mayfield, Mayorkas prometió toda la ayuda necesaria por parte del Gobierno federal y explicó que ya están entregando agua, comida y dando albergue a los afectados.



Biden declaró el domingo el "desastre mayor" en Kentucky y ordenó más ayudas federales para complementar los esfuerzos de recuperación en esta zona, donde todavía más de 25.000 clientes siguen sin electricidad este lunes, según la web especializada Poweroutage.com.



La Casa Blanca adelantó que se podría hacer lo mismo con otras áreas del país impactadas por los tornados una vez concluyan las evaluaciones de daños.