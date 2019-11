Tras 14 años, Lioner Barber renuncia como editor del Financial Times

Luego de un largo mandato de 14 años como editor del periódico Financial Times, Lioner Barber, renunció a su cargo.

Lionel posicionó al Financial Times como una organización de noticias rentable, incluso durante la crisis que atravesaban, cuando el negocio del impreso se vio afectado.

Ante su renuncia, el Financial Times informó que Roula Khalaf, será el remplazo de Barber, ya que ella ha ocupado el segundo puesto editorial más importante del diario desde 2016.

Roula Khalaf se convierte en la primera mujer editora del diario. Era la encargada de supervisar la planificación estratégica de la redacción, además de proponer y lanzar iniciativas como Trade Secrets, el cual es un nuevo servicio centrado en el comercio a nivel mundial.

De acuerdo con el Financial Times, Lionel Barber a través de un correo electrónico, informó que sería en enero cuando dejaría “el mejor trabajo den periodismo” tras 34 años de carrera.

"Cuando asumí el cargo de editor, me comprometí a restaurar el estándar de oro en los informes y comentarios del Financial Times, y a ayudar a la junta a construir un negocio rentable y sostenible”.

Asimismo, Lionel Barber destacó que la responsabilidad que le fue concedida habría sido "un privilegio y un placer" algo extraños por los "tiempos tumultuosos" que atravesaban.

“Encantada de dirigir el Financial Times”

Tras el nombramiento de Khalaf como nueva editora del Financial Times, ella dijo estar “encantada” de poder dirigir “ la mayor organización de noticias del mundo”.

Esto adjuntando el hecho en que se convierte en la primera mujer, desde la creación del diario en 1888, que quede al frente de este cargo.

Por tanto, el propietario del periódico, Tsuneo Kita, resaltó la confianza que tiene en Khalaf para desempeñar esta labor.

“Tengo plena confianza en que continuará la misión de FT de entregar periodismo de calidad sin temor y sin favor".

Dijo que en sus 24 años de trayectoria, la editora ha demostrado “integridad, determinación y buen juicio”.

En tanto a la renuncia de Lionel Barber, Tsuneo Kita destacó que pese a los lazos amistosos y de confianza que crearon en todo este tiempo, ambos consideran que “es hora de abrir un nuevo capítulo” para el Financial Times.