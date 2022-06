"Dejen de ver gráficas y disfruten la vida", dice Bukele tras caída del bitcoin

Hace unos días el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, publicó en sus redes sociales que, tras la baja en el precio del bitcoin a nivel mundial, las personas no debían preocuparse:

“Veo que algunas personas están preocupadas o ansiosas por el precio del #Bitcoin en el mercado”, a lo que agrega, “Mi consejo: dejen de ver la gráfica y disfruten la vida. Si invirtieron en #BTC su inversión está segura y su valor crecerá muchísimo después del bear market. Paciencia es laclave”.

Frente a estos comentarios que podrían sonar “relajados”, la realidad es que el precio de diversas criptomonedas está a la baja, esto es muestra, según los economistas, de una futura crisis económica.

Una promesa inconclusa

Hace casi un año que está en vigencia la Ley Bitcoin, sin embargo, ¿qué ha cambiado en El Salvador?. Una encuesta de la Universidad Centroamericana (UCA) revela que a pesar de que el uso del bitcoin es obligatorio, sólo el 71 por ciento de la población cree que no ha cambiado nada y que no ha obtenido beneficio alguno, mientras que otro 21. 7 por ciento dicen haber obtenido un poco o algo de beneficio.

Durante el momento de la compra de bitcoins, Bukele informó que su precio era de 60 mil dólares por unidad, mientras que en estos días la criptomoneda se cotiza en 20 mil dólares.

El presidente menciona que su objetivo con esta compra era hacer crecer la economía de El Salvador y crear un ciudad futurista, “Bitcoincity, con la que se pretende impulsar el desarrollo del Golfo de Fonseca.

Sin embargo, el presidente salvadoreño parece mantener un estilo relajado frente a una mercado que parece entrar en recesión acompañado de una inflación más creciente estimulada por la guerra entre Ucrania y Rusia.

A su vez, el presidente hizo referencia a que “quienes se preocupan” deben esperar al “bear market” para que vieran los beneficios; este término proviene de la jerga economista y se refiere a un indicador que anticipa situaciones futuras, que pueden ser acertada o equivocadas, desde la perspectiva de los inversores.

Si los inversores consideran que habrá una contracción económica en donde se disminuyen los beneficios de las empresas, están tenderán a desprenderse de sus acciones antes de que pierdan más valor, en síntesis, el "bear market” anuncia la llegada de crisis económicas.

Bitcoin City y arreglos entre los Bukele

La segunda gran promesa de campaña que anunció Bukele con bombo y platillo , fue la construcción de Bitcoin City. Según el medio digital El Faro, fue en noviembre de 2021, durante dos conferencias realizadas en San Salvador, cuando Bukele se contagió de la fiebre del bitcoin; esa misma semana Bukele invitó a una fiesta privada en la playa a los asistentes de las conferencias donde se definió el siguiente pasó de su proyecto: la construcción de Bitcoin City.

De este proyecto, hasta la fecha, sólo se conocen los planos y que fue ideado por el arquitecto mexicano Fernando Romero; lo que si se ha comenzado a construir es la construcción del Aeropuerto del Pacifico, ubicado en la localidad de La Unión, y que forma parte del mega proyecto de la ciudad futurista.

Hay muchos reclamos por parte de las sociedad civil en cuanto al proyecto de Bitcoin City y de la adopción de la criptomoneda en general. Para la construcción, hay habitantes que han recibido advertencias para que entregaran presupuestos finales para la venta de sus terrenos, a su vez, no han terminado los estudios ambientales, pero las autoridades ya han comenzado a marcar los árboles que se van a derribar.

También se ha demostrado, señala El Faro, que la Ley Bitcoin, la cual fue aprobada en cuestión de horas, ha sido un arreglo entre los hermanos Bukele con empresas internacionales que se rastrean, por lo menos, desde mayo del 2021. Así también, la idea de digitalizar el país, las instancias de gobierno y legalizar las criptomendas es un proyecto que proviene de los hermanos del presidente y en la realidad permanece estancado.

El gobierno ha justificado la implementación del bitcoin como moneda obligatoria diciendo que había necesidad de bancarizar a un país en el que el 70 por ciento delas personas no tienen cuenta de ahorros, la moneda abría la posibilidad de reducir las tarifas pagadas por el envío de remesas y atraería la inversión extranjera y turismo así como la facilitación de transacciones porque todo mundo está obligado por ley a aceptar bitcoin como forma de pago.

Sin embargo, no hay datos que aseguren que se estén cumpliendo estos puntos, ya que no hay información abierta al público que demuestre el aumento de empleos o la creación de nuevas empresas, así también, se registró un aumento de turismo en comparación del 2021, sin embargo, señalan expertos, las cifras no pueden medirse únicamente utilizando el bitcoin como indicador.