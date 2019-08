Trump acusa a Google de perjudicarlo en próximas elecciones

El presidente Donald Trump, quien regularmente critica a los gigantes de la tecnología por considerarlos políticamente sesgados, acusó el martes a Google de desfavorecerlo ilícitamente de cara a las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos.

El director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, estuvo recientemente en la Oficina Oval para explicar "que no planeaba sabotear ILEGALMENTE las elecciones de 2020 a pesar de todo lo que se dijo en dirección opuesta", dijo el mandatario estadounidense en Twitter.

@sundarpichai of Google was in the Oval Office working very hard to explain how much he liked me, what a great job the Administration is doing, that Google was not involved with China’s military, that they didn’t help Crooked Hillary over me in the 2016 Election, and that they... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 6, 2019

Sin embargo, el inquilino de la Casa Blanca se hizo eco de las acusaciones realizadas en el conservador canal Fox News por un exingeniero de Google que afirma que el grupo californiano quiere "asegurarse de que Trump pierda en 2020".

También citó a un periodista que afirma que en 2016 Google eliminó los artículos negativos sobre la aspirante demócrata a la Casa Blanca Hillary Clinton y destacó otros artículos negativos sobre Donald Trump.

"Todo esto es muy ilegal", dijo el presidente antes de advertir: "Estamos observando de cerca a Google".

La ofensiva de Trump contra los gigantes de Silicon Valley no es nueva.

A principios de julio, el mandatario organizó una cumbre sobre redes sociales en la Casa Blanca, que no contó con los principales actores del sector, como Twitter y Facebook, pero sí con personalidades y organizaciones ultraconservadoras.