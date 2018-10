Trump amenaza con cerrar frontera con México si continúa la caravana de migrantes

Washington.- El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó hoy con cerrar la frontera sur del país con México si la caravana de miles de migrantes hondureños que salió el pasado sábado de Honduras con rumbo a Estados Unidos continua con su trayecto.



Por medio de su cuenta de Twitter, el mandatario dijo:

Estoy viendo al partido demócrata liderado (porque quieren fronteras abiertas y leyes débiles existentes) asalto a nuestro país por Guatemala, Honduras y el Salvador, cuyos líderes están haciendo poco para detener este gran flujo de gente, incluyendo muchos criminales, de entrar a México a Estados Unidos... Además de detener todos los pagos a estos países, que parecen no tener casi control sobre su población, debo, en los términos más enérgicos, pedir a México que detenga este ataque, y si no puedo hacerlo, llamaré al Ejército de EU y CIERRE NUESTRA FRONTERA SUR!