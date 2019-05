Trump apelará fallo de juez sobre bloqueo de fondos para muro

Washington, D.C.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su gobierno apelará la decisión de un juez que ordenó el bloqueo temporal de parte de los fondos para la construcción de un muro en la frontera con México.

"Otro juez activista designado por (Barack Obama) ha fallado contra nosotros sobre una sección del Muro del Sur que ya está en construcción. Este es un fallo contra la Seguridad Fronteriza y a favor del crimen, las drogas y el tráfico de humanos. Estamos pidiendo una apelación rápida", dijo Trump en su cuenta de Twitter.

Another activist Obama appointed judge has just ruled against us on a section of the Southern Wall that is already under construction. This is a ruling against Border Security and in favor of crime, drugs and human trafficking. We are asking for an expedited appeal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de mayo de 2019

El mandatario se encuentra en Japón, adonde llegó este sábado en una visita de Estado para conocer al nuevo emperador, Naruhito, y analizar con las autoridades niponas temas, como el estancamiento de las negociaciones con Corea del Norte y las nuevas tensiones entre Washington y Teherán.

El viernes, el magistrado de la corte del Distrito Norte de California, Haywood Gilliam, nombrado en su día por expresidente Obama (2009-2017), ordenó bloquear parcialmente el plan de Trump de financiar el muro fronterizo mediante fondos procedentes del Departamento de Defensa.

Foto: Reuters

La decisión judicial congela la transferencia de unos mil millones de dólares del presupuesto del Pentágono para pagar la barrera en la frontera y limita la creación de partes del muro, pero no detiene su construcción.

El Congreso aprobó en febrero pasado mil 375 millones de dólares para erigir el muro, una cifra que quedaba muy lejos de los 5 mil 700 millones que Trump había pedido, lo que llevó al mandatario a declarar una emergencia nacional en la frontera con México con el objetivo de conseguir esos fondos sin necesidad de que fueran autorizados por el Legislativo, cuya Cámara Baja controlan los demócratas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, visitó este viernes la localidad de Calexico, en la frontera con México. Foto: AFP

Con la emergencia nacional, el Gobierno reasignó al muro unos 6 mil 600 millones de dólares previamente aprobados para el Pentágono y el Departamento del Tesoro y que sumados a los mil 375 millones que el Congreso sí destinó al muro debían servir para la construcción de unos 376 kilómetros y permitir al presidente empezar a cumplir su principal promesa de campaña.

El fallo del viernes tiene carácter temporal y de urgencia a la espera de que Gilliam se tome más tiempo para estudiar el caso antes de emitir una sentencia definitiva.