Trump asegura que muro fronterizo tendrá un estándar “muy alto”

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, volvió a hablar sobre el muro en la frontera con México reiterando así su construcción.

Esta vez, el mandatario aseguró que el objetivo de la construcción del muro en la frontera con México es reparar las barreras existentes y llevarlas a un estándar “muy alto”.

A través de su cuenta de Twitter el magnate dijo que parte del muro que se está construyendo en la frontera sur es una demolición completa y la reconstrucción de barreras antiguas, que se van a reemplazar con nuevas bases.

“Además, se está realizando un gran trabajo en la renovación pura: reparar muros existentes que están en mal estado e ineficaces, y llevarlos a un estándar muy alto”, escribió.

Much of the Wall being built at the Southern Border is a complete demolition and rebuilding of old and worthless barriers with a brand new Wall and footings. Problem is, the Haters say that is not a new Wall, but rather a renovation. Wrong, and we must build where most needed.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de mayo de 2019

Ayer Trump volvió a quejarse de la nula respuesta que ha tenido el gobierno mexicano para frenar a los migrantes.