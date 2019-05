Trump pide a líderes demócratas aprobar el T-MEC

Washington.- El presidente estadounidense Donald Trump pidió a los líderes demócratas en el Congreso aprobar el Tratado comercial México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), antes de discutir cualquier proyecto de ley sobre infraestructura.

El mandatario expresó su postura en una carta dirigida a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y al líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, en la que describió el acuerdo comercial de importante y popular.

"Antes de pasar a la infraestructura, es mi firme opinión que el Congreso primero debe aprobar el importante y popular acuerdo comercial T-MEC (...) Una vez que el Congreso haya aprobado el T-MEC, deberíamos poner nuestra atención en un paquete de infraestructura bipartidista", escribió Trump en la misiva.

El presidente invitó a los líderes demócratas a la Casa Blanca para llegar a acuerdos sobre infraestructura y financiamiento.