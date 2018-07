Trump aplaude a Marina tailandesa por "exitoso" rescate de niños y entrenador

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplaudió hoy la labor de la Marina tailandesa por llevar a cabo un "exitoso" rescate de los doce niños y su entrenador de fútbol que estuvieron enclaustrados en una cueva del norte de Tailandia desde el pasado 23 de junio.



En nombre de Estados Unidos, felicitaciones a la Unidad de Elite de la Marina tailandesa y a todos por el exitoso rescate de los doce niños y su entrenador de la traicionera cueva de Tailandia. ¡Un momento tan hermoso, todos liberados, gran trabajo!





On behalf of the United States, congratulations to the Thai Navy SEALs and all on the successful rescue of the 12 boys and their coach from the treacherous cave in Thailand. Such a beautiful moment - all freed, great job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 de julio de 2018

El mandatario hizo esta reflexión poco después de que se hiciera oficial que los equipos de rescate habían completado hoy la misión de salvamento de los doce niños y un adulto atrapados en una cueva de Tailandia desde el 23 de junio, de los cuales nueve días estuvieron desaparecidos y sin alimentos.



Los últimos en salir hoy fueron el entrenador y uno de los estudiantes, del grupo de cinco que fueron evacuados a lo largo de esta jornada.



El sábado 23 de junio, fecha en la que quedaron atrapados en la gruta, el grupo decidió visitar el interior de la caverna tras completar un entrenamiento de fútbol.



Una súbita tormenta provocó la crecida de las aguas e inundó parte de los túneles en el camino de salida, aislando al grupo en una cavidad de la que no fueron localizados hasta nueve días más tarde de iniciarse la búsqueda.



El domingo, seis días después de encontrar a los menores, las autoridades dieron inicio a la operación de rescate que terminó hoy con éxito.



Esta operación de rescate, que ha atraído la atención de medios de comunicación de todo el mundo, fue especialmente seguida en Estados Unidos durante el último fin de semana, en el que las principales cadenas de televisión dieron una amplia cobertura al acontecimiento, incluyendo conexiones en directo y actualizaciones periódicas.