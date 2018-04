Trump aplaude a México por disolver caravana de migrantes

Washington.- El presidente estadounidense, Donald Trump, alabó hoy a México y sus "fuertes leyes migratorias" por haber disuelto la "caravana" de inmigrantes centroamericanos, de modo que se evitó una "escena gigantesca en la frontera".



"La Caravana está disuelta en gran medida gracias a las fuertes leyes migratorias de México y su voluntad para usarlas de modo que no se causase una gigantesca escena en la frontera", dijo Trump en su cuenta de Twitter.



El mandatario agregó que a pesar "gracias a la actuación de la Administración Trump" los cruces en la frontera están aún en un nivel no visto desde hace 46 años, aunque sigue siendo inaceptable.



"¡Dentegamos las drogas!", precisa el presidente estadounidense en su tuit.



Ayer miércoles, Trump firmó una orden para desplegar "lo antes posible" un número no determinado de militares de la Guardia Nacional en la frontera con México, en un intento de marcar músculo ante lo que considera un aumento intolerable de la inmigración ilegal.



Desde el domingo, el presidente ha venido incidiendo en esta caravana, después de que su programa de televisión favorito, "Fox & Friends", hiciera referencia a una caravana de cientos de inmigrantes centroamericanos que recorría México en dirección a EE.UU..



Trump llegó a amenazar a México con cancelar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y a Honduras con retirarle la ayuda exterior si no detenían la caravana.



Los integrantes de esa caravana, con cerca de mil personas, seguían su recorrido por México, pero no planean llegar a Estados Unidos, sino que culminarán su trayecto en la capital mexicana, en un intento de llamar la atención sobre la suerte de los inmigrantes que hacen la travesía.



Cuando llegue a Ciudad de México, la caravana dará por finalizado su recorrido.



"Nuestro propósito no es llegar a la frontera, es cambiar las leyes, buscar las raíces del problema, que se cambie la vulnerabilidad en la que se encuentran ellos", aseguró Irineo Mújica, director en México de la organización Pueblo Sin Fronteras, organizadora de la marcha.



/afa