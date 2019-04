Trump asegura que el Congreso no puede someterlo a un juicio político

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que el Congreso no puede someterlo a un juicio político por los hallazgos del informe Mueller sobre la intromisión electoral de Rusia y los intentos del mandatario de obstaculizar la investigación.

"Solo los delitos graves y las infracciones menores pueden llevar a un juicio político. No cometí ningún delito (ni colusión, ni obstrucción), por lo que no se puede realizar un impeachment", afirmó Trump en Twitter.

Only high crimes and misdemeanors can lead to impeachment. There were no crimes by me (No Collusion, No Obstruction), so you can’t impeach. It was the Democrats that committed the crimes, not your Republican President! Tables are finally turning on the Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de abril de 2019

¡Fueron los demócratas los que cometieron los crímenes, no su presidente republicano! ¡Finalmente se está dando vuelta la tortilla de la Caza de Brujas!

Un documento de 400 páginas que resume los hallazgos de la investigación de 22 meses del fiscal especial Robert Mueller sobre la trama rusa, hecho público el jueves, absolvió a Trump de la colusión con Moscú, pero dejó abierta la duda sobre si había obstruido la justicia.

El reporte confirmó que agentes rusos intentaron interferir en las elecciones de 2016 para ayudar a Trump a ganarle a la candidata demócrata Hillary Clinton, incluso hackeando cuentas de correo electrónico.

El informe también encontró que la campaña de Trump se aprovechó del impacto que esto tuvo en Clinton, pero no llegó a hacer un acuerdo deliberado para conspirar con los rusos.

Durante la investigación, Trump intentó en repetidas ocasiones obstaculizar el trabajo de Mueller, según el informe, aunque el fiscal especial dijo que no podía pronunciarse sobre si el mandatario había cometido el delito de obstrucción de la justicia.

Hasta ahora, los demócratas, que controlan la Cámara baja del Congreso, se han abstenido de solicitar un juicio político que podría llevar a la destitución del mandatario.

Sin embargo, influyentes comisiones de la Cámara de Representantes prevén profundizar la pesquisa sobre lo ocurrido y están presionando para tener acceso a todo el informe de Mueller, sin partes tachadas por razones de seguridad o motivos legales.