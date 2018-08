Trump condena "todo tipo de racismo" ante aniversario de marcha supremacista

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenó hoy "todo tipo de racismo" ante la cercanía del primer aniversario de las marchas supremacistas en Charlottesville (Virginia) que se saldaron con la muerte de una mujer y dos policías.

"Los disturbios en Charlottesville hace un año causaron muerte y división sin sentido. Debemos unirnos como nación. Condeno todo tipo de racismo y actos de violencia. ¡Paz a TODOS los estadounidenses!", señaló Trump en la red social Twitter.

I am proud to have fought for and secured the LOWEST African American and Hispanic unemployment rates in history. Now I’m pushing for prison reform to give people who have paid their debt to society a second chance. I will never stop fighting for ALL Americans! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de agosto de 2018

El mensaje de Trump contrasta con las controvertidas declaraciones que hizo hace casi un año, cuando responsabilizó de la violencia tanto a los grupos neonazis como a los manifestantes de izquierda y aseguró que había gente "muy buena" entre los supremacistas.



Las protestas en Charlottesville, que se convirtieron en un símbolo de la tensión racial, ocurrieron el 12 de agosto, cuando supremacistas blancos marcharon por la ciudad en protesta por la retirada de una estatua de Robert E. Lee, un general esclavista de la Confederación durante la guerra civil de Estados Unidos.

Después de exhibir durante horas símbolos fascistas, un manifestante neonazi embistió con su vehículo a una multitud que participaba en una contramarcha antirracista, acto que acabó con la vida de una mujer, Heather Heyer, e hirió a otras 19 personas.

Dos policías murieron en un accidente de helicóptero cuando acudían a sofocar las protestas.



Charlottesville vuelve a ser escenario de marchas este fin de semana con la convocatoria para hoy de una manifestación de estudiantes que reclamará como propia una plaza de su campus universitario, que el año pasado fue tomada por las antorchas y consignas de los grupos supremacistas.

No obstante, muchas miradas están puestas en Washington, donde este domingo se celebrará la marcha "Unamos a la derecha", que el año pasado acabó en tragedia en Charlottesville.



Los neonazis tienen planeado manifestarse frente a la Casa Blanca; mientras que a poca distancia una coalición de grupos progresistas ha convocado otra protesta "antirracista".