Trump cree que la amenaza nuclear norcoreana ha desaparecido

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que la amenaza nuclear norcoreana ha desaparecido, tras la histórica cumbre que celebró el martes en Singapur con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un.



Al llegar a Washington procedente de la ciudad-estado asiática, Trump señaló en su cuenta de Twitter que, tras esta cumbre, "todo el mundo puede ahora sentirse mucho más seguro" que el día en que asumió la presidencia de EE.UU, hace año y medio.



Ya no hay una amenaza nuclear de Corea del Norte. Reunirme con Kim Jong-un fue una experiencia interesante y muy positiva. ¡Corea del Norte tiene un gran potencial para el futuro!

Just landed - a long trip, but everybody can now feel much safer than the day I took office. There is no longer a Nuclear Threat from North Korea. Meeting with Kim Jong Un was an interesting and very positive experience. North Korea has great potential for the future! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de junio de 2018



Trump indicó que antes de que llegara a la Casa Blanca, "la gente asumía que íbamos a la guerra con Corea del Norte".



El Presidente (Barack) Obama dijo que Corea del Norte era nuestro mayor y más peligroso problema. No por más tiempo..... duerman bien.



Before taking office people were assuming that we were going to War with North Korea. President Obama said that North Korea was our biggest and most dangerous problem. No longer - sleep well tonight! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de junio de 2018