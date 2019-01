Trump critica a demócratas por no querer "gastar" en el muro

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró hoy que las negociaciones para reabrir la Administración continúan este fin de semana, e insistió en su exigencia a los demócratas de que aprueben fondos para el muro.



"Equipos negociando este fin de semana", escribió en su cuenta de Twitter Trump, quien arrancó el día con una serie de mensajes alusivos al cierre parcial de la Administración, que hoy completa 15 días.

"Demócratas podrían solucionar cierre de gobierno"

Según el mandatario, los demócratas podrían solucionar la parálisis parcial "en muy poco tiempo", e insistió en que "todo lo que tienen que hacer es aprobar una seguridad fronteriza real", incluido el muro.



A su juicio, esto es algo que todos "aparte de los traficantes de de drogas, los traficantes de personas y los criminales desean mucho".



"No me importa que la mayoría de los trabajadores que no reciben sus pagos sean demócratas. Quiero detener el cierre tan pronto estemos de acuerdo en una fuerte seguridad fronteriza", completó el gobernante, que subrayó que está listo para ello en la Casa Blanca y se preguntó "¿dónde están los demócratas?".

El cierre de gobierno ¿Qué pide Trump?

La Administración gubernamental está parcialmente cerrada desde el pasado 22 de diciembre debido a que la negociación entre republicanos y demócratas en el Congreso se mantiene estancada por la financiación del muro.



Trump reclama que el proyecto de presupuestos incluya una partida de más de 5.000 millones de dólares para financiar el muro, lo cual ha sido rechazado por los demócratas.

Proyectos no incluyen financiación de muro

La Cámara Baja, ahora liderada por la demócrata Nancy Pelosi, aprobó el jueves proyectos de financiación para poner fin al cierre parcial de la Administración que no incluyen recursos para el muro fronterizo y deberán pasar a manos del Senado, de mayoría republicana.



El cierre parcial afecta a agencias de diez departamentos del Ejecutivo y a unos 800.000 de los 2,1 millones de trabajadores federales que no están devengando su salario.