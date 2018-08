Trump dice que acuerdo con México será un "gran éxito" en EU

El presidente estadounidense, Donald Trump, pronosticó hoy que el nuevo acuerdo comercial alcanzado con México "será un gran éxito" que ayudará a los agricultores estadounidenses, potenciará el crecimiento económico del país y creará empleos, entre otras cuestiones.



"Nuestro nuevo Acuerdo Comercial con México tiene el foco en AGRICULTORES, CRECIMIENTO para nuestro país, derribar BARRERAS COMERCIALES, (crear) EMPLEOS y hacer que las empresas continúen VOLVIENDO A NUESTRO PAÍS. ¡Será un gran éxito!", argumentó Trump en su cuenta oficial de Twitter.

Our new Trade Deal with Mexico focuses on FARMERS, GROWTH for our country, tearing down TRADE BARRIERS, JOBS and having companies continue to POUR BACK INTO OUR COUNTRY. It will be a big hit! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de agosto de 2018

Ambos países anunciaron este lunes un principio de pacto comercial que Trump bautizó como "Acuerdo de Comercio de EU y México", por considerar que TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) tiene "connotaciones muy negativas".



El acuerdo, que aún debe ser ratificado por el Congreso y firmado, tendría una vigencia mínima de 16 años y afectaría, entre otros, al sector automotriz.

El porcentaje de los componentes de automóviles que deben proceder de EU y México aumentaría bajo el acuerdo hasta el 75 %, y se exigiría que el 40 % de la producción sea hecha por trabajadores que cobren más de 16 dólares la hora.



Pocas horas después de su amistosa llamada con el mandatario mexicano Enrique Peña Nieto tras hacer público el pacto, Trump insistió hoy en que México pagará por el muro que quiere construir en la frontera común, lo que volvió a poner sobre la mesa el tema que más ha tensado la relación con el país azteca.