Trump exigirá recuento de votos en Wisconsin por "irregularidades"

Donald Trump exigirá un recuento de votos en el estado de Wisconsin, donde su rival Joe Biden muestra una pequeña ventaja según los resultados parciales, anunció su jefe de campaña.

"Ha habido informes de irregularidades en varios condados de Wisconsin que plantean serias dudas sobre la validez de los resultados", dijo el jefe de campaña, Bill Stepien, en un comunicado. "El presidente está dentro del umbral para solicitar un recuento y lo haremos de inmediato".

Si el margen de un candidato está dentro de 1 punto porcentual, este puede pedir un recuento.

Cabe resaltar que Donald Trump cuestionó el miércoles la transparencia del escrutinio de votos en curso en varios estados clave para las elecciones presidenciales del martes, hablando de fraude sin ofrecer ninguna evidencia.

"Anoche venía liderando, en muchos casos de forma sólida, en muchos estados clave, casi todo gobernados y controlados por los demócratas", tuiteó el presidente. "Luego, uno por uno, empezaron a desaparecer mágicamente mientras se contaban papeletas sorpresa".

Las "papeletas sorpresa" a las que se refiere Trump son los votos recibidos por correo, que en algunos estados pueden tardar varios días en contarse.

Durante la madrugada, el recuento de esas papeletas redujo la ventaja de Trump en Michigan y Wisconsin, dos de los estados clave de los que depende el resultado electoral, y el escrutinio amenazaba con reducir su ventaja en Pensilvania en los próximos días.

El republicano destacó también que los encuestadores se equivocaron para esta elección de una manera "histórica".

Poco después, su oponente demócrata Joe Biden prometió no descansar "hasta que cada voto sea contado", también a través de Twitter.