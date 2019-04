Trump felicita a México por detener a migrantes en la frontera

El presidente estadounidense, Donald Trump, felicitó este martes a México por aumentar el número de detenciones de emigrantes indocumentados en su frontera sur con Guatemala, después de que la semana pasada amenazara con cerrar el linde sur de EU si los flujos de inmigración ilegal no disminuían.

"Después de muchos años (décadas), México está deteniendo a un gran número de personas en su frontera sur, principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador ¡TODOS han estado tomando dinero de EE.UU. durante años, y sin hacer NADA ABSOLUTAMENTE NADA por nosotros", apuntó Trump en su cuenta de Twitter.

Desde mediados de octubre de 2018, miles de migrantes, en su mayoría hondureños y salvadoreños, iniciaron un éxodo en grupo para sentirse más seguros durante su paso por México, con el objetivo de llegar a Estados Unidos.

Miles de indocumentados cruzan cada año el territorio mexicano rumbo a Estados Unidos, pero durante la travesía están expuestos a robos, extorsiones, secuestros e incluso asesinatos por parte de bandas criminales, así como a abusos de autoridades corruptas.





El 23 de marzo una caravana conformada por más de mil 200 migrantes inició una caminata por el sureste de México tras pasar dos meses varados en el estado de Chiapas esperando que las autoridades les otorgaran una tarjeta de visitante por razones humanitarias.

Algunas ONG, como Pueblo Sin Fronteras, han denunciado que la secretaria de Gobernación mexicana, Olga Sánchez Cordero, legitima la política migratoria "severa" de EU.

Ante las informaciones de estos grupos de migrantes, Trump insistió el pasado viernes en su amenaza de cerrar su frontera sur con México y advirtió de que lo podría hacer esta misma semana si el país vecino no detiene "inmediatamente" toda la inmigración ilegal.

El mandatario criticó entonces lo que calificó de inacción de México, Honduras, Guatemala y El Salvador para frenar el flujo de inmigrantes.

De hecho, Trump ordenó a su Gobierno que inicie el proceso para cortar todo tipo de asistencia a los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Honduras y Guatemala) por "no hacer nada" por los estadounidenses y permitir la formación de caravanas de migrantes que tienen como objetivo llegar a EU.

Según los últimos datos del Departamento de Estado, en 2018 EU aprobó 120 millones de dólares para Guatemala, 80 millones para Honduras y 58 millones para El Salvador.

Mientras tanto, en 2017, EU destinó 140 millones a Guatemala, 95 millones a Honduras y 73 millones a El Salvador.