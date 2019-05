Trump pide 4 mil 500 mdd para frenar inmigración en frontera con México

Washington.- El gobierno del presidente Donald Trump solicitó este miércoles al Congreso cuatro mil 500 millones de dólares en fondos de emergencia para enfrentar el aumento de la migración en la frontera de Estados Unidos con México, al asegurar que los recursos fiscales han sido desbordados por la situación.

Trump calificó a principios de este año la afluencia de inmigrantes como una emergencia nacional, lo que le permitió redirigir más de seis mil millones de dólares para construir un muro en la frontera, un compromiso central de su campaña presidencial de 2016.

La nueva solicitud de cuatro mil 500 millones de dólares se suma a la financiación para el muro y busca atender la situación creada por un récord de familias centroamericanas que buscan asilo en Estados Unidos, lo que ha copado la capacidad de refugios para migrantes en ciudades fronterizas como El Paso y Las Cruces.

"Las agencias se están quedando literalmente sin fondos", dijo un alto funcionario del gobierno a periodistas en una conferencia telefónica.

Se tendrán construidos más de 640 km de muro en 2020

En su cuenta de Twitter el mandatario estadounidense aseguró que la construcción del muro continúa y que para finales del próximo año se tendrán 400 millas (643 kilómetros) concluidas.

México debe detener la marcha hacia la frontera.