Para finales del próximo año se tendrán 400 millas del muro fronterizo: Trump

Por medio de redes sociales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la construcción del muro continúa y que para finales del próximo año se tendrán 400 millas (643 kilómetros) concluidas.

“Se está construyendo el muro: 400 millas a fines del próximo año”.

Asimismo reiteró que “México debe detener la marcha hacia la frontera!”.

Informó que los demócratas no actuarán ante la situación migratoria por lo que “el Congreso debe cambiar las Leyes de Inmigración”.

Congress must change the Immigration Laws now, Dems won’t act. Wall is being built - 400 miles by end of next year. Mexico must stop the march to Border! @foxandfriends — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 1, 2019

En su visita a Calexico, California, en la frontera con México el pasado 5 de abril, Trump reconoció el esfuerzo del Gobierno de México para detener el flujo de migrantes en la frontera sur e incluso sostuvo que era algo que no se había visto en 30 años; sin embargo, amenazó con enviar más soldados.

Dijo que Estados Unidos está lleno y no puede seguir recibiendo más migrantes, por lo cual les dijo que se regresen a su país.

Ya no podemos recibir a más gente, regresen a sus países