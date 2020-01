Trump se reúne con gabinete tras ataque contra EU en Irak

La Casa Blanca dijo el martes que el presidente Donald Trump estaba "monitoreando" los reportes de los ataques a dos bases aéreas en el oeste de Irak donde están alojadas fuerzas de la coalición y de Estados Unidos.

"Estamos al tanto de los reportes de los ataques a las instalaciones de Estados Unidos en Irak. El presidente ha sido informado y está monitoreando de cerca la situación y consultando con su equipo de seguridad nacional", dijo en un comunicado la vocera de la Casa Blanca, Stephanie Grisham.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y el secretario de Defensa, Mark Esper, llegaron a la Casa Blanca el martes por la noche después de que Irán disparó los misiles.

El vicepresidente Mike Pence ha estado en contacto con líderes del Congreso, dijo su portavoz.

We are aware of the reports of attacks on US facilities in Iraq. The President has been briefed and is monitoring the situation closely and consulting with his national security team. — Stephanie Grisham (@PressSec) 7 de enero de 2020

Un ataque aéreo ocurrió en dos bases de Irak, que albergan a tropas estadounidenses, en una posible represalia de Irán por el asesinato del general Qasem Soleimaní.

Los Guardianes de la Revolución de Irán respondieron con un ataque con "decenas de misiles" contra una base aérea en Irak utilizada por tropas estadounidenses, anunció la TV estatal iraní.

De acuerdo con PressTV -cadena iraní de información en inglés-, Irán "confirma haber atacado la base en Irak con decenas de miles" y amenazó con "más respuestas devastadoras" en caso de cualquier reacción estadounidense.

El Pentágono confirmó este martes que más de una decena de misiles balísticos impactaron en las últimas horas en dos bases aéreas que albergan a tropas estadounidenses en Irak y aseguró que está claro que los cohetes "se lanzaron desde Irán".

Un portavoz del Pentágono, Jonathan Hoffman, afirmó en un comunicado que todavía no está claro si ha habido víctimas y precisó que el ataque se produjo contra las bases de Al Asad y Erbil.

Iran specifically targeted US position rather than places where Iraqi forces are housed in Ain Al-Asad according to this video#Iraq pic.twitter.com/TjSLMogXyM — 🇮🇶Iraq & Middle East Updates (@IraqLiveUpdate) 8 de enero de 2020 The timing of Iran response today was exactly the same time of US bombing and killing of #QasemSoleimani on Friday pic.twitter.com/7bSj9od9hF — 🇮🇶Iraq & Middle East Updates (@IraqLiveUpdate) 8 de enero de 2020 Missile landing followed by explosion.. Filmed from Baghdadi near Ain Al-Asad military#Iraq #IranvsUSA pic.twitter.com/vYelHBsoZZ — 🇮🇶Iraq & Middle East Updates (@IraqLiveUpdate) 8 de enero de 2020