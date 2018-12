Trump vincula atentado en Francia con la necesidad de construir el muro fronterizo

¿Cuál podría ser el vínculo entre el tiroteo que dejó tres muertos el martes en Estrasburgo, Francia, y la frontera entre México y Estados Unidos? Para el presidente Donald Trump es evidente: la necesidad de reforzar la seguridad fronteriza.

El mandatario estadounidense vinculó el atentado de Estrasburgo, Francia, en el que fallecieron dos personas, una resultó con muerte cerebral y otras 12 quedaron heridas, con la necesidad de construir un muro para aumentar la seguridad fronteriza de Estados Unidos.

Puedes leer: Terrorismo no deja descansar a Francia

"Otro ataque terrorista muy malo en Francia. Vamos a fortalecer aún más nuestras fronteras. ¡(El líder de la minoría demócrata en el Senado) Chuck (Schumer) y (la líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja) Nancy (Pelosi) deben darnos los votos para obtener más seguridad fronteriza!", apuntó Trump en Twitter.

Another very bad terror attack in France. We are going to strengthen our borders even more. Chuck and Nancy must give us the votes to get additional Border Security! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de diciembre de 2018 The Democrats and President Obama gave Iran 150 Billion Dollars and got nothing, but they can’t give 5 Billion Dollars for National Security and a Wall? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de diciembre de 2018

El ataque al que se produjo anoche en un mercadillo navideño de Estrasburgo. Las autoridades francesas buscan frenéticamente a un sospechoso identificado como Chérif C., un presunto yihadista de 29 años.

Trump se reunió ayer en la Casa Blanca con ambos líderes demócratas y amenazó con paralizar la Administración por falta de fondos si el presupuesto que debe aprobar este mes el Congreso no incluye una cantidad que considere suficiente para construir el muro en la frontera con México.

It's not complicated: Illegal traffic has dropped drastically in places where the border wall has been built. Let's finish the job. pic.twitter.com/WV3yXBgFcE — The White House (@WhiteHouse) 11 de diciembre de 2018



"Si no consigo lo que quiero, cerraré el Gobierno. Estoy orgulloso de cerrar el Gobierno debido a la seguridad fronteriza", afirmó Trump este martes.

El Congreso debe aprobar nuevos fondos para la Administración federal antes del 21 de diciembre, y Trump ha exigido que en ese presupuesto se incluyan 5.000 millones de dólares para construir el muro en la frontera con México.

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, también citó el ataque en Francia para apoyar la construcción de un muro fronterizo.

"Cada vez que sumamos gente aquí que tiene riesgo de radicalizarse, aumentamos el riesgo para los estadounidenses", dijo Pompeo a FoxNews.

"Deberíamos construirlo", afirmó sobre el muro. "Deberíamos hacer todas las cosas que necesitemos para controlar el flujo de personas hacia nuestro país de manera (que sea) solo legal".

Pompeo también dijo que trabaja con México para prevenir la migración en sus orígenes en los violentos Honduras, Guatemala y El Salvador. "Sinceramente, lo más importante que podemos hacer es cerrar el flujo desde esos tres países", dijo.