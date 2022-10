Ucrania exige visita de la Cruz Roja a campo de prisioneros de Olenivka

El gobierno de Ucrania hizo un llamamiento al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para que envíe una misión a inspeccionar la situación de los prisioneros de guerra ucranianos en el penal de Olenivka, en el este del país, ocupado por los rusos, y le dio un plazo de tres días para ello.

El llamado fue lanzado por Andriy Yermak, jefe de la Oficina del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien demandó al CICR el envío inmediato a ese centro, en la región de Donetsk, de "una misión" que examine la situación de "los prisioneros ucranianos de guerra y, donde a finales de julio, como resultado de los bombardeos terroristas de los ocupantes rusos, más de 50 defensores de Ucrania fueron asesinados", precisó.

Según informó la página oficial de la Presidencia de Ucrania, el llamamiento lo hizo durante una videollamada con representantes del CICR y otras organizaciones internacionales.

En la conversación también estuvieron los jefes adjuntos de la Oficina del presidente ucraniano, Andriy Sybiha y Ihor Zhovkva, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, y el jefe de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa, Kyrylo Budanov, entre otras autoridades.

Yermak enfatizó que las condiciones bajo las que se encuentran los prisioneros ucranianos detenidos y la situación que afrontan en los lugares de detención en la Federación Rusa y en el territorio de Ucrania ocupado es extremadamente grave.

Discussed the issue during a video conference with representatives of the ICRC and other international organizations.



I don't understand why the Red Cross mission has not yet arrived in Olenivka. We just can't waste more time. Human lives are at stake.

"Hoy, en el centro de Europa, por desgracia, están pasando cosas terribles cada minuto y cada hora, hay campos de concentración de nuevo, y es imposible quedarse callado sobre esto", denunció.

Señaló que no entiende por qué la misión de la Cruz Roja aún no ha llegado a Olenivka y retiró que "no hay tiempo para esperar, ya que se trata de vidas humanas".

"Por lo tanto, pido que la misión de la Cruz Roja con representantes de los medios internacionales llegue a Ucrania antes de los próximos tres días, aunque no disponga de la autorización de Rusia", que, según explicó, "no está interesada en la verdad".

Y advirtió de que, si no se cumple esta petición, "Ucrania utilizará toda la información y los medios diplomáticos posibles para sacar este tema del punto muerto".

Zelenski también se refirió, en su página oficial en internet, a la labor institucional de la Cruz Roja para garantizar la seguridad de las personas bajo cautiverio ruso.

"Yo creo que el Comité Internacional de la Cruz Roja no es un club de privilegiados donde les pagan y disfrutan de la vida. La Cruz Roja tiene obligaciones, principalmente de carácter moral. El mandato de la Cruz Roja debe cumplirse", incidió.

"Está (la prisión de) Olenivka. De hecho, un campo de concentración donde están nuestros prisioneros. El acceso a los mismos es obligatorio, tal como estaba estipulado. La Cruz Roja puede hacerlo realidad. Pero hay que intentar que suceda. Ucrania está lista para facilitar esto", reiteró.Cruz Roja responde que no puede entrar "por la fuerza"

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) subrayó hoy que "entiende la frustración" de Kiev por su falta de acceso a prisioneros de guerra, pero señaló que "no puede entrar en la fuerza" en cárceles como la de Olenivka, donde se cree que hay numerosos soldados ucranianos cautivos por los ocupantes rusos.

"Nuestros equipos tienen que moverse en unas condiciones de relativa seguridad, por supuesto siempre hay riesgos en nuestro trabajo, pero tenemos que asegurarnos de que nuestro personal no va a recibir disparos o ser víctima de minas", señaló el portavoz de CICR Ewan Watson en rueda de prensa.

"Compartimos la frustración sobre nuestra falta de acceso a los prisioneros de guerra en el conflicto, y llevamos trabajando desde febrero para obtenerlo", aseguró Watson, quien afirmó que la CICR ha podido visitar a "cientos" de cautivos rusos y ucranianos, pero "quedan miles más por ver".

"Nuestros equipos están preparados sobre el terreno desde hace meses para visitar Olenivka y otras localizaciones, pero no se les ha garantizado el acceso", insistió.

Watson respondió así al Gobierno ucraniano, que exigió a CICR el envío de una misión —con permiso ruso o no— a la prisión de Olenivka, en el este del país, donde a mediados de julio murieron por bombardeos más de 50 soldados de Ucrania según Kiev.

El portavoz, quien dijo desconocer las condiciones en las que se encuentran actualmente los prisioneros de Olenivka, insistió a las partes rusa y ucraniana que "la tercera Convención de Ginebra obliga a los bandos de un conflicto a dar acceso inmediato a todos los prisioneros de guerra estén donde estén".

"Es una obligación legal y ayuda a preservar la humanidad en un conflicto armado como el actual, que ha causado enormes pérdidas a incontables familias", afirmó.