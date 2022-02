Ucranianos buscan refugio en la UE; prevén movilización de 5 millones de personas

Tras la invasión del ejercito ruso a las primeras ciudades de Ucrania, las personas decidieron salir de sus hogares buscando huir del país.

Muchos ucranianos continúan cruzando las fronteras, llegando a distintos países fronterizos como Rumania y Polonia, en donde se han contabilizado más de 100 mil personas al día que buscan un refugio temporal.

Mientras el ejército ruso bombardea ciudades con artillería y misiles, incluida la capital Kiev, familias huyen temerosas y comienzan a acumularse en las fronteras de la Unión Europea con la esperanza de entrar en Polonia, Eslovaquia, Rumania y Hungría.

"Mi marido nos acompañó hasta la frontera antes de regresar a Kiev para luchar", explica una joven ucraniana al llegar a Rumania al medio AFP.

Foto: AFP

Muchos ucranianos, ya dentro de los países de la UE, esperan ansiosos sus demás familiares para reunirse con ellos; muchos habían caminado kilómetros para intentar ponerse a salvo.

"Lo más importante es que la gente sobreviva", dijo Katharina Asselborn, secándose las lágrimas mientras esperaba en la frontera polaca a su hermana, su tía y sus tres hijos desde su casa en Odessa, explica para Reuters.

"No sé qué pasará después. Han perdido su propia casa. Es terrible. Los últimos 30 kilómetros hasta la frontera los hicieron a pie".

"Nunca volveremos a Ucrania", afirma amargado, Andrey, un abogado de 40 años. Ya en 2014, había huido de la región separatista de Donbás para refugiarse en Odesa, antes de ser obligado a abandonar una vez más su hogar, con su esposa y sus tres hijos, cuenta a AFP.

Movilización de refugiados puede alcanzar los cinco millones de ucranianos

Rumania, que comparte una frontera de 650 km de longitud con Ucrania, se considera por el momento preservada por su condición de miembro de la Unión Europea y de la OTAN.

Pero desde hace meses, frente a las crecientes tensiones con Moscú, este antiguo satélite de la Unión Soviética exige un refuerzo del flanco oriental de la Alianza Atlántica.

Foto: AFP

En el caso de Polonia, donde se encuentra la mayor comunidad ucraniana de la región, con cerca de un millón de personas, otras 9 mil habían cruzado la frontera desde las 7 de la mañana del sábado, dijo el viceministro del Interior, Pawel Szefernaker, en una conferencia de prensa.

En la sureña ciudad polaca de Medyka, a unos 85 km de Leópolis, en el oeste de Ucrania, miles de ucranianos esperaban a que los funcionarios los procesaran como refugiados. Un grupo de mujeres que arrastraban maletas con niños pequeños sentados en ellas gritaban "Gloria a Ucrania" al pasar.

Las colas crecieron durante el día en el paso fronterizo. Los refugiados rebuscaban entre bolsas de ropa, mantas y juguetes y otros suministros dejados al lado de la carretera. Los lugareños dejaron donaciones de alimentos para quien los necesite.

Foto: AFP

"He llegado hoy a las 3 de la mañana y estoy esperando a mi mujer", dijo Taras, de 25 años, a Reuters en el lado polaco. "Me llamó desde el lado ucraniano y hay una cola de 30 kilómetros de coches y gente. Dice que no sabe cuándo va a cruzar".

La Organización de las Naciones Unidas prevén una movilización de refugiadas de entre uno y cinco millones de ucranianos. La Agencia para los Refugiados de la ONU (Acnur) ya prepara planes de contingencia en los países fronterizos a Ucrania.

Sin embargo, el avance en los apoyos a refugiados dependerá de la evolución del conflicto.

Que los niños estén protegidos: ONU

La ONU exhortó a las autoridades rusas que los 7.5 millones de niños que viven en Ucrania, estén protegidos de las consecuencias del conflicto" y que todas las partes se abstengan de atacar las infraestructuras civiles, sobre todo aquellas que tienen un impacto en los niños como los colegios, las instalaciones médicas y los sistemas de agua y de saneamiento.

"Al otro lado de la frontera hay muchos niños esperando poder cruzar a Hungría", explicó a EFE Szilvia Gál, notaria de la localidad de Beregsurány, que coordina allí la actividad humanitaria para los refugiados.

Foto: AFP

Según Gál, las autoridades aduaneras ucranianas no permiten salir del país a los menores si no tienen toda la documentación en regla y muchos de los padres no han podido solicitar los permisos por el abrupto inicio del conflicto.

Eso ha llevado a que al otro lado de la frontera haya muchos niños varados sin poder salir del país.

En otras ocasiones las familias son separadas en la frontera, ya que Ucrania no permite salir a los hombres de entre 18 y 60 años.

Viktoria, una chica de 19 años, acaba de separarse de su padre y, todavía angustiada, aguardaba a que su madre llegue desde Budapest para recogerla.

El portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) de Hungría, Ernö Simon, explicó a EFE que los ucranianos pueden permanecer sin visado en el país durante 90 días, por lo que "es imposible" determinar cuántas personas han llegado.



Con información de Reuters, EFE y AFP