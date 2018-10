UE rechaza el proyecto presupuestario de Italia

ROMA, Italia. Como estaba previsto, la comisión ejecutiva de la Unión Europea (UE) reprobó a Italia, rechazó su proyecto de presupuesto para 2019 y le dio tres semanas de tiempo para presentar un nuevo documento. Es primera vez que la UE aplica esta medida a uno de sus 27 miembros, en este caso debido en particular al excesivo déficit previsto por el gobierno de Roma y la que definió "una desviación sin precedentes" de los parámetros en vigor en la Unión.

La reacción, inmediata, del ejecutivo italiano fue combativa: “no daremos un paso atrás, los mercados quieren a Italia y demostraremos que tenemos razón. De todos modos, no cambiará la esencia del proyecto de presupuesto previsto”, dijo Lugi di Maio, líder del Movimiento 5 estrellas (M5E)". Por su parte, el número uno de la Liga, Matteo Salvini, el otro partido que integra el gobierno populista de Roma, dijo que con su rechazo "la comisión europea ataca a un pueblo". Ambos líderes volvieron a precisar que "no nos iremos de la Unión Europea y no saldremos de la zona euro".

Por lo pronto, la tensión se reflejó con el nerviosismo de los mercados. El diferencial entre los bonos del tesoro italiano a diez años y los virtuosos "bund" alemanes equivalentes, aumentó hasta tocar los 315 puntos, descendiendo levemente después, lo que significa el aumento del riesgo país. A su vez, la bolsa italiana perdió menos del previsto: el 1%.

El “No” al presupuesto italiano se baso en el aumento al 2.4% del déficit, es decir un 1.5% superior a los compromisos contraídos con la UE. Además, Bruselas ve con escepticismo algunas cifras de la maniobra presupuestaria, como la relativa a un crecimiento del 1.5% del PIB para 2019, mientras que las previsiones son del 1%.

Italia tiene una gigantesca deuda pública (2.3 billones de "euros", la tercera en el mundo) y su proyecto de presupuesto se orienta al crecimiento con déficit, lo que obligaría a pedir ulteriores préstamos a los mercados, como puntualizan expertos económicos italianos. En otras palabras, la comisión ejecutiva de la UE se muestra más bien escéptica sobre la capacidad italiana de devolver tanto dinero.

El presupuesto para el año próximo de Italia apunta a un considerable aumento de los gastos sociales.