Corea del Norte reanuda sus insultos a Trump, lo llama "viejo errático"

Seúl.- Imágenes satelitales indicaron el lunes que Corea del Norte probó un motor de proyectil, mientras que un alto funcionario de Pyongyang llamó a Donald Trump un "viejo errático e imprudente", reanudando los insultos al presidente de Estados Unidos que habían disminuido recientemente.

La declaración divulgada por el canal estatal KCNA fue emitida por Kim Yong Chol, el vicepresidente del partido gobernante que fue clave en organizar una fallida segunda cumbre entre los líderes de Estados Unidos y Corea del Norte en febrero.

Full statement from North Korea's Kim Yong Chol calling Trump "a heedless and erratic old man" and warning that Pyongyang has "nothing more to lose." pic.twitter.com/f8GilW8H45 — Josh Smith (@joshjonsmith) December 9, 2019

Se trató del insulto más grave hasta ahora en el fuerte intercambio verbal que se reactivó en los últimos días entre los gobiernos de los dos países.

Kim describió a Trump como un hombre impaciente, lo criticó por su discurso agresivo y repitió una amenaza emitida la semana pasada en la que Pyongyang afirmó que desempolvaría el viejo insulto al presidente estadounidense de "viejo senil".

En las últimas semanas han escalado las tensiones a medida que se acerca el plazo de fin de año establecido por Corea del Norte para que Washington suavice su posición en las negociaciones. Pyongyang ha realizado una serie de pruebas de armas y emitió declaraciones sumamente agresivas.

Aunque Trump habitualmente ha intercambiado insultos con Corea del Norte en los primeros años de Gobierno, ambos bandos habían abandonado sus ataques personales luego de que Trump se reunió con el líder norcoreano, Kim Jong Un, en Singapur en 2018.

El funcionario norcoreano dijo que el líder del país podría cambiar su posición en torno a Trump si el presidente estadounidense continúa emitiendo "expresiones inapropiadas y altamente riesgosas".