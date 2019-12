Trump advierte que Kim Jong Un tiene "todo" para perder se muestra "hostil"

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este domingo, tras el anuncio de Pyongyang sobre una "prueba muy importante" en una base de lanzamiento, que el líder norcoreano Kim Jong Un tiene "todo" para perder al mostrarse "hostil".

"Kim Jong Un es demasiado inteligente y tiene demasiado para perder, todo de hecho, si actúa de manera hostil", dijo Trump en Twitter en respuesta a la prueba indeterminada en la base de lanzamiento de satélites de Sohae.

Kim Jong Un is too smart and has far too much to lose, everything actually, if he acts in a hostile way. He signed a strong Denuclearization Agreement with me in Singapore. He does not want to void his special relationship with the President of the United States or interfere.... https://t.co/THfOjfB2uE — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 8, 2019

"Corea del Norte, bajo el liderazgo de Kim Jong Un, tiene un enorme potencial económico, pero debe desnuclearizarse como lo prometió", dijo Trump. "¡La OTAN, China, Rusia, Japón y el mundo entero están unidos en este punto!".

Después de un peligroso incremento de las tensiones, Estados Unidos y Corea del Norte comenzaron un diálogo sin precedentes desde la histórica reunión entre los líderes de los dos países en junio de 2018 en Singapur.

Pero su segunda cumbre en Hanói en febrero terminó en fracaso: el presidente de Estados Unidos se negó a comenzar a levantar las sanciones impuestas a Pyongyang a cambio de un simple inicio del desarme nuclear propuesto por Kim Jong Un.

Desde entonces, las negociaciones se han detenido, a pesar del anuncio de una recuperación inminente realizada por los dos hombres en una tercera reunión más improvisada a fines de junio, en la frontera entre las dos Coreas.

Donald Trump nuevamente felicitó el sábado su "muy buena relación" con el líder norcoreano.

"Creo que los dos queremos mantenerlo así. Él sabe que tengo una elección próxima", dijo, asegurando que estaría "sorprendido si Corea del Norte actuara de manera hostil".