Elon Musk, absuelto en demanda tras llamar pedófilo a espeleólogo

El cofundador de Tesla Elon Musk fue absuelto este viernes en un juicio por difamación debido a un tuit en el que calificó de "pedo guy" (pedófilo) a un espeleólogo británico.

Tras menos de una hora de deliberación, el jurado falló a favor de Musk y lo absolvió de cualquier responsabilidad en este caso, que lo enfrentó a Vernon Unsworth, quien reclamaba al magnate 190 millones de dólares por daños y perjuicios.

Al escuchar el veredicto, Musk, que vestía traje y corbata oscura con botas, abrazó a su abogado y dijo después a periodistas: "mi fe en la humanidad se ha restaurado".

"Vine por un veredicto y lamentablemente no fue a mi favor como esperaba, pero respeto la decisión del jurado", señaló por su parte Unsworth, un espeleólogo y consultor financiero de 64 años que reside entre Reino Unido y Tailandia.

Uno de sus abogados, Mark Stephens, expresó su decepción diciendo que el veredicto permite que "un multimillonario abusón ("bully") proyecte una larga sombra".

"Solo espero que nadie más tenga que pasar por esto y enfrentarse con el señor Musk", añadió Stephens, señalando la "enorme" cantidad de dinero que el empresario tenía a su disposición para defenderse.

La publicitada disputa legal se originó cuando Unsworth acusó de "maniobra publicitaria" la oferta del empresario de enviar un minisubmarino para rescatar a un equipo de fútbol infantil que quedó atrapado con su entrenador en una cueva en Tailandia en julio de 2018.

La acusación se remataba con la sugerencia de "meterse su submarino por donde le duele".

Musk, quien está al frente del fabricante de automóviles eléctricos Tesla y la compañía espacial SpaceX, respondió en Twitter diciendo que el espeleólogo era un "pedo guy" (pedófilo).

"Sólo un insulto"

Los jurados comenzaron su deliberación después de escuchar los alegatos finales en el caso.

Lin Wood, abogado del espeleólogo, consideró que 190 millones de dólares en daños y perjuicios era apenas un rezongo para Musk, al que definió como un "bully multimillonario".

Wood agregó que su defendido era un hombre de recursos modestos cuya vida había dado un vuelco tras este caso.

Musk "intencionalmente lanzó una bomba nuclear sobre este hombre" con el tuit, indicó.

Pero la defensa reiteró su teoría. El abogado Alex Spiro dijo a los jurados que el caso se resumía a "una discusión entre dos personas" y alegó que Unsworth buscaba obtener un rédito económico de ese conflicto.

E insistió que fue Unsworth el que inició la pelea y que su cliente simplemente contestó con un tuit que luego lamentó.

"Fue solo un insulto", señaló. "¿Sería ese el lenguaje que alguien usaría para acusar a una persona de pedofilia?", añadió, insistiendo en varias oportunidades que su cliente "no hizo nada ilegal".

"A Elon Musk no le gusta ese tuit, a los accionistas no les gusta ese tuit, a la mamá de Elon Musk no le gusta ese tuit", siguió Spiro. "No hay evidencia de difamación" ni "testigos de su dolor y sufrimiento" en relación a Unsworth.

Durante el juicio, Musk ya se había disculpado con el experto británico, aunque sus abogados la consideraron poco "genuina".

Wood dijo que aún es temprano para considerar una apelación.

"Si tomara esa decisión en estos 45 minutos, no sería un buen abogado", indicó. "Por ahora vamos a esperar, veremos la transcripción del caso y tomaremos una decisión en unos días, probablemente un par de semanas".