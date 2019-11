EU ofrece apoyo a México para liberarse del narco; Trump pide hablar con AMLO

Ante los recientes sucesos protagonizados por el crimen organizado, en donde han sido víctimas ciudadanos y elementos de las Fuerzas Armadas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció apoyo a México para hacer frente a estos grupos delictivos y así liberar al país de la guerra contra el narcotráfico.

Fue por medio de Twitter, en donde Trump aseguró que es momento que México "libere la GUERRA a los cárteles de la droga y los borre de la faz de la tierra". Señaló que lo único que espera para comenzar esta lucha es una llamada telefónica del presidente López Obrador.

"Este es el momento para que México, con la ayuda de Estados Unidos, libere la GUERRA a los cárteles de la droga y los borre de la faz de la tierra, ¡Simplemente esperamos una llamada de su gran nuevo Presidente!"

This is the time for Mexico, with the help of the United States, to wage WAR on the drug cartels and wipe them off the face of the earth. We merely await a call from your great new president! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de noviembre de 2019

Asimismo el homólogo del Presidente mexicano resaltó lo ocurrido en Bavispe, Sonora, en donde integrantes de la familia LeBarón fueron emboscados, dejando como saldo la muerte de nueve personas, incluyendo menores de edad y recién nacidos.

"Una familia y amigos maravillosos de Utah quedaron atrapados entre dos viciosos cárteles de droga, que se disparaban el uno al otro con el resultado de que fueron asesinados muchos grandes estadounidenses, incluidos niños pequeños y algunos desaparecidos".

Este acontecimiento fue detonante para que Trump ofreciera su apoyo a México con el fin de "limpiar estos monstruos".

Subrayó que su país está "preparado, dispuesto y capaz de involucrarse y hacer el trabajo de manera rápida y efectiva".

Destacó la labor de Obrador ante esta guerra; sin embargo, dijo que a pesar de eso, "los cárteles se han vuelto tan grandes y poderosos que a veces necesitas un ejército para derrotar a un ejército”.