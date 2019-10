"Giuliani es un abogado maravilloso", Trump tras polémica por Ucrania

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que su abogado personal, Rudy Giuliani, es "maravilloso", en medio de la polémica generada a raíz de los supuestos contactos del letrado con Ucrania para investigar al exvicepresidente y aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, y de la detención de dos socios suyos.

"Así que ahora están detrás del legendario 'cazador de crímenes' y el mejor alcalde de la historia de Nueva York, Rudy Giuliani. A veces puede parecer un poco rudo, pero también es un gran tipo y un abogado maravilloso. Hay una caza de brujas muy parcial ocurriendo en Estados Unidos. Estado profundo ¡Vergonzoso!", señaló Trump en su cuenta de Twitter.

So now they are after the legendary “crime buster” and greatest Mayor in the history of NYC, Rudy Giuliani. He may seem a little rough around the edges sometimes, but he is also a great guy and wonderful lawyer. Such a one sided Witch Hunt going on in USA. Deep State. Shameful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2019

Trump hizo estas declaraciones para zanjar los rumores de que dejaría de contar con los servicios de Giuliani como su abogado personal, después de que dos de los socios del letrado fuesen detenidos esta semana en un aeropuerto de Washington con un billete solo de ida a Viena.



La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó este jueves cargos contra dos socios de Giuliani y otros dos sospechosos por haber canalizado miles de dólares en donaciones extranjeras a campañas políticas en EU para ganar influencia.

La acusación fue contra Lev Parnas y Igor Fruman, ambos socios del abogado de Trump, así como David Correia y Andrew Kukushkin.



Según la acusación, estos "conspiraron para eludir las leyes federales contra la influencia extranjera al participar en un plan para canalizar dinero extranjero a los candidatos a cargos federales y estatales para que los acusados pudieran comprar influencia potencial con candidatos, campañas y los Gobiernos de los candidatos".

Parnas y Fruman, según la denuncia, comenzaron a hacer contribuciones ilegales de campaña en marzo de 2018 con el objetivo de mejorar su influencia política y obtener acceso a políticos para que pudieran promover los "intereses financieros personales de al menos un funcionario del Gobierno ucraniano con quien estaban trabajando".



En mayo, donaron 325 mil dólares en total a un comité de acción política "súper PAC" conservador ligado a Trump, de acuerdo con la cadena de televisión CNBC, y 15 mil dólares a otro comité.

Por otro lado, Parnas y Fruman presuntamente ayudaron en los esfuerzos de Giuliani para obtener investigaciones en Ucrania sobre Biden y su hijo Hunter.



Todo esto ha sucedido en medio de la investigación de juicio político que han abierto en el Congreso los demócratas contra Trump por las presiones al presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, para que investigara a los Biden por presunta corrupción en ese país.