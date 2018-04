Una extraña amistad: Trump le quita la caspa del hombro a Macron

Washington, D.C.- El presidente estadounidense Donald Trump le quitó "la caspa" del hombro a su homólogo francés, Emmanuel Macron, en un extraño intento de demostrar su amistad que captaron las cámaras durante su encuentro bilateral en la Casa Blanca.



Trump hizo una pausa mientras se dirigía a la prensa junto a Macron y aseguraba que ambos mantienen una relación "especial", para hacer un rápido gesto destinado a quitarle "una pequeña mota de caspa" del hombro al mandatario francés.

"Tenemos que hacer que esté perfecto. Él es perfecto", añadió inmediatamente.

Trump wipes off dandruff from Macron's shoulder: "We have to make him perfect." pic.twitter.com/acVeLaNFUs — Washington Examiner (@dcexaminer) 24 de abril de 2018





Justo antes de limpiar el traje de Macron, Trump aseguró que las noticias sobre la gran relación que ambos mantienen son ciertas.

FOTO: AFP

"No son noticias falsas. Por fin, no son noticias falsas", dijo sonriendo el atípico mandatario.



Este es el segundo episodio curioso en cuanto al contacto físico entre los líderes de EU y Francia, después del ampliamente comentado y largo apretón de manos que ambos compartieron al conocerse en una cumbre de la OTAN en mayo de 2017.

FOTO: AFP

El presidente francés, que llegó este lunes a Washington, mantuvo hoy una reunión bilateral y una conferencia de prensa con Trump, seguida de una visita al Departamento de Estado y una cena de Estado esta misma noche; y el miércoles dará un discurso ante el Congreso.