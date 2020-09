Otro voluntario de AstraZeneca sufre enfermedad neurológica "inexplicable"

Un segundo voluntario en los ensayos de la vacuna de AstraZeneca contra la Covid-19 sufre un trastorno neurológico sin explicación.

De acuerdo al diario estadounidense The New York Times, la farmacéutica señaló que no tiene aún el diagnóstico de este segundo caso, pero fuentes enteradas de la situación dijeron que se trata de mielitis transversal, la misma enfermedad que desarrolló la primera voluntaria.

Salud AstraZeneca reanuda ensayos de vacuna contra Covid-19

El primera participante recibió una dosis de la vacuna antes de desarrollar la inflamación de la médula espinal, conocida como mielitis transversa. La condición puede causar debilidad en los brazos y piernas, parálisis, dolor y problemas intestinales y de vejiga.

El caso provocó una pausa en los ensayos de vacunas de AstraZeneca para permitir una revisión de seguridad por parte de expertos independientes. Una portavoz de la compañía dijo al Times la semana pasada que se determinó más tarde que el voluntario tenía un caso de esclerosis múltiple no diagnosticado previamente, no relacionado con la vacuna, y que el ensayo se reanudó poco después.

La compañía dijo que no había confirmado un diagnóstico en el segundo caso, un participante que se enfermó después de la segunda dosis de la vacuna. Una persona familiarizada con la situación que habló con The Times, bajo condición de anonimato, dijo que la enfermedad del participante había sido identificada como mielitis transversa. El juicio se pausó nuevamente el 6 de septiembre después de que ella se enfermara.

La afección es rara, pero grave, y los expertos dijeron que encontrar incluso un caso entre miles de participantes en el ensayo podría ser una señal de alerta. Múltiples casos confirmados, dijeron, podrían ser suficientes para detener por completo la oferta de vacunas de AstraZeneca.

"Si hay dos casos, esto comienza a parecer un patrón peligroso", dijo Mark Slifka, experto en vacunas de la Universidad de Ciencias y Salud de Oregon.

AstraZeneca explicó que tras una revisión independiente se determinó que era poco probable que ambas enfermedades estuvieran ligadas a la vacuna o había, por lo menos, información insuficiente para relacionarlas, por lo que se recomendó continuar con los ensayos.