Zelensky rechaza reconocer independencia de territorios separatistas para frenar a Rusia

El presiente de Ucrania, Volodímir Zelensky, aseguró este domingo que aunque está preparado para negociar con Rusia para terminar con la guerra, el reconocimiento de la independencia del Donbás y la soberanía rusa sobre la península de Crimea están fuera de la mesa.

El mandatario ucraniano sostuvo que si bien está dispuesto a negociar con Vladimir Puntin, presidente de Rusia, no asumirá ""ningún compromiso que afecte a la integridad territorial y a la soberanía" de su país.

Las declaraciones de Zelensky se dan en medio de una ronda de negociaciones entre funcionarios rusos y ucranianos, luego de que el Kremlin condicionara el cese de las hostilidades a que Kiev desista de sus intenciones de entrar a la OTAN, reconozca la independencia de Donetsk y Lugansk, en el Donbás, y el control ruso de Crimea, anexionada por Moscú en 2014.

"Tenemos que utilizar cualquier oportunidad para negociar y hablar con Putin. Si estos intentos fracasan, eso supondrá la tercera guerra mundial", expresó Zelenski sobre las negociaciones que ambos países han mantenido en Bielorrusia.

Pero el mandatario afirmó que como presidente y ciudadano no puede reconocer la independencia de territorios ucranianos.

Aseguró que el pueblo ucraniano lo ha dejado claro, puesto que "no han recibido a los soldados rusos con un ramo de flores, sino con valentía y armas en las manos".

EU cuestiona voluntad de Rusia para alcanzar acuerdos

Por su parte, la embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, puso en duda la voluntad del gobierno ruso de alcanzar un acuerdo para detener la guerra.

"Las negociaciones parecen ser unilaterales. Los rusos no se han inclinado por ninguna posibilidad de una solución negociada y diplomática", aseguró Thomas-Greenfield en una entrevista para CNN.

La representante de EU en Naciones Unidas dijo que su país respalda los intentos de Kiev para negociar el fin del conflicto, pero recalcó que Moscú no está respondiendo adecuadamente, como tampoco lo hizo durante las conversaciones con Washington antes de lanzar la invasión.

Sobre las concesiones que el gobierno ucraniano podría hacer, la funcionaria estadounidense comentó que sólo Ucrania y sus ciudadanos puedes decidir sobre ese asunto, y rechazó adelantar cuál sería la postura de la administración Biden sobre las regiones reclamadas por Rusia.

"No puedo avanzar cómo responderemos a un acuerdo negociado al que puedan llegar los ucranianos con los rusos para salvar la vida de su gente", señaló.

Por otra parte, Thomas-Greenfield consideró muy preocupantes las denuncias sobre supuestas deportaciones a Rusia de civiles de la ciudad ucraniana de Mariúpol, sitiada por las fuerzas de Moscú, pero dijo que Washington no puede por ahora confirmarlo.

"Es inconcebible que Rusia obligue a ciudadanos ucranianos a entrar en Rusia y los ponga en lo que básicamente serán campos de concentración o de prisioneros. Esto es algo que debemos verificar. Rusia no debería trasladar a ciudadanos ucranianos contra su voluntad a Rusia", apuntó.

Asimismo, la diplomática aseguró que su país responderá agresivamente si Rusia usa armas químicas en Ucrania, un temor que ha expresado la OTAN, que advierte sobre la posibilidad de que Moscú pueda montar una operación de falsa bandera tras acusar a Kiev de albergar este tipo de armamento en su territorio.

La OTAN le dio la espalda a Ucrania

Sobre la condición rusa de que Ucrania no se una a la OTAN, el presidente Zelensky aseguró que la Alianza ya lo descartó, por lo que se encuentra buscando "otras alternativas de seguridad".

"Ucrania no puede decir que no entrará a la OTAN. Es la OTAN la que ha dicho que no admitirá a Ucrania", expresó.

Aunque el mandatario agradeció el apoyo militar y armamentístico recibido de los miembros de la OTAN para afrontar la invasión, aseveró que la guerra no habría comenzado si Ucrania hubiese sido admitido como miembro.