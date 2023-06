La actriz Florencia de Saracho pide ayuda por la desaparición de su sobrino en Sonora

La actriz hermosillense Florencia de Saracho solicitó ayuda para localizar a su sobrino José Alfonso Morales Hurtado, quien desapareció desde el pasado 15 de junio en Sonora.

La protagonista de exitosas telenovelas como Mar de amor, Cuando me enamoro y Amor bravío utilizó sus redes sociales para publicar un video en donde pide la ayuda de todos los sonorenses en este momento tan difícil para su familia.

De acuerdo a una ficha emitida por la comisaría de Seguridad Pública de Agua Prieta, el joven de 26 años salió de su domicilio en esa localidad el día jueves 15 de junio y hasta el momento no se sabe de su paradero.

“Esto que les voy a decir sí es muy serio”, señaló Florencia de Saracho en su video. “Les pido por favor si saben algo: él es mi sobrino, es hijo de mi prima-hermana, es muy cercano a mí y está desaparecido”.

La hermosillense añadió que las personas que tengan alguna información sobre su paradero pueden contactarla a través de sus redes sociales.

“Les pido a todo Sonora que si saben algo de él me hablen, me escriban aquí y si no saben nada no me escriban, por favor, porque voy a estar muy pendiente y luego se me saturan los mensajes. Si me escriben cosas bonitas se los agradezco, pero ahorita quiero estar pendiente por si lo han visto me ayuden, por favor, y ayúdenme a difundir”.

Por su parte, la comisaría de Seguridad Pública dejó a disposición los números de emergencia 911 y el 6331005585.

