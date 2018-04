Agentes de la Policía Estatal baleados sí eran escoltas del gobernador Javier Corral

A través de su cuenta de Twitter, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, agradeció la preocupación de los chihuahuenses, tras el ataque a los tres agentes de la Policía Estatal y confirmó que los policías forman parte de su seguridad personal.



Aseguró el mandatario estatal que en ningún momento su vida estuvo en riesgo y señaló que las lesiones de los elementos no son de gravedad.

Agradezco las muestras de afecto y solidaridad. Estoy bien. Elementos de la CES que forman parte de nuestro esquema de seguridad personal, fueron agredidos mientras realizaban patrullaje de zona; son lesiones no graves. No me encontraba en el lugar, y nunca corrí riesgo alguno. — Javier Corral Jurado (@Javier_Corral) 8 de abril de 2018

Comunicado oficial de la Fiscalía



La Fiscalía General del Estado precisa lo siguiente en relación a los hechos registrados la tarde de este sábado en donde agentes de la Comisión Estatal de Seguridad fueron atacados:

Elementos de la Comisión Estatal de Seguridad realizaban actividades de patrullaje y disuasión del delito en la zona, cuando se percataron de la presencia de un vehículo sospechoso, mismo desde donde comenzaron a realizar disparos en contra de los efectivos, quienes lograron repeler la agresión, mediante una rápida y efectiva reacción.







Los agentes de la policía que resultaron lesionados, están fuera de peligro, y ya reciben atención médica.

De inmediato se desplegó un operativo coordinado de búsqueda y localización de los responsables de esta agresión por tierra y aire.

Los agentes lesionados forman parte de un esquema de seguridad desarrollado para la protección del Gobernador Javier Corral, no obstante, el ejecutivo no se encontraba en el lugar, por lo tanto, nunca estuvo en riesgo su integridad física.

La agresión forma parte de una serie de eventos en contra de elementos de la Comisión Estatal de Seguridad, que ha mantenido una firme y constante acción de combate a la delincuencia.