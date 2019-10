"¡Asesino!" Reclaman a Aureoles muerte de policías en Michoacán

Gritos en exigencia de justicia para los policías emboscados la mañana del lunes en El Aguaje, municipio de Aguililla, así como el señalamiento de “¡Asesino!”, marcaron el acto de homenaje para los caídos, el cual fue encabezado ´por el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo.

Los señalamientos y la exigencia vinieron de la zona en donde estaban familiares y amigos de los fallecidos, quienes dejaron clara su exigencia: “¡Queremos justicia, queremos a los responsables!”.

Al finalizar el evento, la vecina de uno de los policías caídos le reclamó específicamente al mandatario estatal haber enviado al matadero a los policías.

“Ahora que le informó al pueblo sí blindo todo el Centro Histórico. ¿A qué le tiene miedo? ¿A lo que él no se atreve a hacer? ¿A dónde manda a que maten a la gente? ¿A nuestros compañeros? Hay personas ahí muertas que yo no conozco, pero me duele el dolor de esas madres y de sus familias. Hay familias que crecieron con nosotros, no se vale que nos cuestiones ‘¿usted es familia?’. ¡No señor! No soy familiar soy su vecina, soy su familiar de vida, de mucho corazón”, reclamó entre lágrimas la vecina del policía, pero prefirió guardar los datos personales de ella y del fallecido.

En el evento, el mandatario estatal manifestó que no habría impunidad y aseguró que se indemnizará a los familiares de los elementos de Seguridad, aunque cabe recordar que el gobierno estatal adeuda todavía apoyos a viudas de 36 policías, tal y como lo reconoció semanas atrás el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Israel Patrón Reyes, quien manifestó que en aquel momento aseguró que se les pagará “según las condiciones del estado”.

A continuación la lista completa de los policías caídos:

1.- Edder Paul Negrete Trejo

2.- Juvenal López Castolo

3.- Maurilio Díaz Guillén

4.- Marco Antonio González Pineda

5.- Luis Ángel Carrillo Rojas

6.- Arturo Jonathan Lechuga Guerrero

7.- Reynaldo Villegas Álvarez

8.- Irving Ricardo Sauno Cervantes

9.- Emilio Tapia López

10.- Paulo Sergio Reinel Murillo

11.- Pedro Cruz Flores

12.- José Manuel Cervantes Ponce

13.- Luis Gerardo Peralta