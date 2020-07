Controlan incendio en refinería de Pemex en Cadereyta, Nuevo León

Protección Civil del municipio de Cadereyta en Nuevo León reportó un incendio en la planta catalítica de la refinería de Pemex en esta localidad, ubicada a 30 kilómetros al oriente de Monterrey.

Sin embargo, el fuego no pasó a mayores y fue controlado por personal de seguridad de la planta petrolera.

Ante las grandes columnas de humo negro, hubo movilización de policía, Protección Civil y otros cuerpos de rescate pero no se les permitió la entrada a la planta.

El siniestro habría iniciado en un área de drenado donde aparentemente se maneja combustible.

No se reportaron personas lesionadas y hasta las 18:00 la empresa no había dado una versión oficial.

Me llamaron de Pemex y me dijeron que el incendio era solo de pasto 🙊



🎥/@ACadereyta pic.twitter.com/GVCNipKpRY — Ray Elizalde (@rayelizalder) July 24, 2020 Un fuerte incendio se registró en la refinería de Pemex de Carr.Reynosa #Cadereyta,siniestro se da en planta Catalítica medio día de este viernes,hasta el momento Petróleos Mexicanos no ha dicho la cantidad de personas lesionadas. @joluisgarcia @_LASNOTICIASMTY



🎥@ACadereyta pic.twitter.com/nl0CSp11RS — Ray Elizalde (@rayelizalder) July 24, 2020

"Primero emisiones irregulares altamente contaminantes en la Refinería de Pemex Cadereyta y Salamanca, y ahora un incendio en Cadereyta", escribió en Twitter, el diputado federal Hernán Salinas.

Esta misma semana el legislador solicitó que la Secretaría de Energía federal, Rocío Nahle, y el director general de Pemex, Octavio Romero, rindan cuentas sobre el manejo de las refinerías y la contaminación en Cadereyta.

"Exigimos investigar las emisiones en la refinería de Cadereyta Jiménez y sancionar a los responsables. Se deben tomar las acciones pertinentes para garantizar la salvaguarda, seguridad y salud de los habitantes de Cadereyta y en general de toda la zona metropolitana de Monterrey que se ve afectada".

Calificó las emisiones contaminantes a un deficiente mantenimiento preventivo y correctivo de la refinería que, además dice, tiene constantemente reportes de la mala calidad del aire por el azufre y otros componentes altamente dañinos para el medio ambiente y la salud emitidos por la refinería.

La determinación que se tiene para buscar la seguridad energética se debe tener para resolver los problemas medioambientales y de salud que generan las refinerías, dijo.