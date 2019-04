Colectivo desconfía de mega fosa anunciada por fiscalía de Veracruz

VERACRUZ, Ver.- Tras el hallazgo de nuevas fosas por parte de la Fiscalía General del Estado, integrantes del Colectivo Solecito, hasta ahora no han recibido ninguna información oficial de las autoridades y externan su desconfianza.

En voz de Elizabeth Montalvo Pomperosa, integrante del grupo de búsqueda, constantemente reciben anónimos donde se les indica sobre más fosas en diversos puntos del estado por lo que pedirían a la Fiscalía la búsqueda de más zonas a explorar con el fin de encontrar lo que ellas llaman “tesoros”.

La entrevista comentó que extraoficialmente se sabe que las nuevas fosas se encontraron en la zona del ejido El Paraíso, ubicado en el municipio de Úrsulo Galván, pero al parecer no hay ningún tipo de seguridad y no están resguardadas por la Fiscalía, por lo que les preocupa esta situación.

“De esta fosa no nos han informado nada, siempre la Fiscalía se maneja con cierto hermetismo, esperamos que nos informen pero nos causa preocupación enterarnos por los medios que supuestamente no se quedaron resguardadas, como anuncian que se encontraron fosas pero no resguarda nadie eso nos da un poquito de preocupación y desconfianza”, dijo.

Las integrantes del Colectivo instalaron un puesto de comida en la zona de Villa del Mar para recolectar recursos para la brigada de búsqueda en el predio de Colinas de Santa Fé en donde se gastan más de seis mil pesos semanales.