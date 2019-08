Federación nos falló en seguridad, se quejan gobernadores

Falta de una estrategia sólida, desatención a delitos del fuero federal y una sobreestimación de los alcances de la Guardia Nacional, es lo que algunos gobernadores y alcaldes del país reclaman al gobierno de México encabezado por Andrés Manuel López Obrador, quien señala que el problema está en el déficit de policías estatales y municipales y su mala preparación.

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, denunció que el Gobierno de la República ha sido omiso en hacerle frente a la inseguridad ocasionada principalmente por los grupos de la delincuencia organizada, por lo que manifestó su determinación de no inmiscuirse más en los delitos que le competen a la Federación, como los homicidios y la toma de vías de comunicación.

Al pormenorizar el encuentro que sostuvieron el lunes 31 mandatarios locales agrupados en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) con el Presidente y su gabinete de seguridad, Aureoles Conejo señala que percibe un alejamiento por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) para darle seguimiento a los delitos que suceden en las entidades, ya que ésta informó que de los 34 millones de delitos cometidos en todo el país, el 93 por ciento son del fuero común y sólo el siete por ciento son del fuero federal.

Del mismo modo, Aureoles Conejo se pronunció por bajar las altas expectativas que se tienen sobre la puesta en operaciones de la Guardia Nacional en todo el país, sobre todo por algunos ayuntamientos y gobierno estatales, pues conforme a lo establecido en sus leyes reglamentarias este nuevo cuerpo de seguridad aún actúa como una policía federal preventiva, y para que rinda los resultados esperados y “sobreestimados” aún faltan, mínimo, tres años.

Criticó la determinación de Andrés Manuel López Obrador de enviar 25 mil elementos de la Guardia Nacional a las fronteras norte y sur (con 10 y 15 mil efectivos, respectivamente) únicamente para “hacerle el trabajo a Donald Trump”, cuando a Michoacán sólo han enviado tres mil 084 policías a nueve de las 13 regiones comprometidas (Apatzingán, Hidalgo, Huetamo, Múgica, Puruándiro, Sahuayo, Uruapan, Zacapu y Zamora), cuyo promedio general no alcanza ni los 400 uniformados por cada zona.

FALTAN INVESTIGADORES FEDERALES

Por su parte, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, dijo que la petición que le hicieron a Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, es que sean enviados más policías investigadores federales, pues sólo hay 26 en la entidad.

Señaló que esto es importante, porque si hay más elementos investigadores podrían liberarse más pronto las órdenes de cateo y de aprehensión para quienes cometan delitos del fuero federal.

En el mismo sentido se expresó Ricardo Ortiz Gutiérrez, presidente municipal de Irapuato, quien dijo que de no diseñarse una verdadera estrategia coordinada desde el Gobierno Federal en materia de seguridad, el país puede caer en un caos social, pues refirió que pareciera que los delincuentes tienen más derechos que los policías.

Ricardo Ortiz reiteró que hasta el momento no hay una estrategia nacional de seguridad y lo único que se ha visto es que se ha apelado a la buena voluntad del delincuente para que éste deje de delinquir.

Sociedad Concluyen búsqueda de cadáveres en megafosa clandestina de Veracruz

“Yo no creo que puedas basar una estrategia a la buena fe y a la buena voluntad de los ciudadanos, para eso están las leyes, para eso están los policías, para eso se hacen una serie de toma de decisiones que no son de ahora, son ancestrales y son en todos los países, yo no veo cómo pudiese plantearse una estrategia basada en la buena voluntad del delincuente, eso es absurdo”, dijo el edil de Irapuato.

SE DEFINIERON ATRIBUCIONES LOCALES Y FEDERALES

El presidente de la Conago y gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, detalló que como parte de los acuerdos entre los gobiernos estatales y la FGR se determinó que la vigilancia y resguardo de las carreteras federales, puertos, ductos e instalaciones de Pemex, será del ámbito federal, “para que al rato no nos aventemos la pelotita para ver quién tuvo la culpa”, dijo. Además, señaló que se fortalecerá a las Fiscalías, el modelo de policía único y se ratificó el acuerdo hecho en la anterior asamblea para destinar el 50% de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) directamente a las policías municipales.

AMLO CULPA A FALTA DE POLICÍAS LOCALES

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que hay un déficit de 102 mil 726 policías estatales y municipales, para proteger 119 millones 530 mil 753 personas en el país y resolver los delitos de fuero común como el robo, extorsión, homicidio y secuestro.

El primer mandatario anunció que se utilizará el Fondo de Seguridad de 10 mil millones de pesos para la contratación y capacitación de policías locales, para los que fijó una meta de 348 mil 592 elementos a nivel nacional para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

También propuso que los efectivos sean capacitados por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, por su carácter disciplinario y “porque tienen más profesionalismo”, pero esto es opcional, dijo, y sólo se realizará si así lo solicitan los gobernadores.

Resaltó que hay una mala planeación de la seguridad porque hay estados con exceso de elementos de seguridad, como la Ciudad de México, Quintana Roo y Tabasco, mientras que en los estados con mayores índices delictivos como Tamaulipas, Veracruz y Durango hay un déficit de entre 49 y 67 por ciento. En Veracruz faltan 16 mil 302 policías, en Tamaulipas, cinco mil 91 ,y dos mil 868 en Durango.

El comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, anunció que hasta ahora se han desplegado 58 mil 602 elementos en las 150 coordinaciones regionales de seguridad en el país.

DEFIENDE TOLERANCIA DE SOLDADOS

López Obrador defendió la actuación de la Guardia Nacional cuando se ha visto rebasada por grupos de personas que realizan actividades delictivas como el robo a trenes o el huachicoleo.“Han habido actos en el tiempo que llevamos gobernado, de heroísmo de soldados y marinos que han resistido agravios, sin responder para no caer en provocaciones y no violar derechos humanos.”, expresó.

Ayer, elementos de la Guardia Nacional detuvieron en Tlaxcala a cuatro policías que estarían coludidos con robatrenes que los desarmaron el domingo mientras saqueaban un convoy en el municipio de Ixtenco.

Con información de César Abrego, El Sol de Morelia; Óscar Reyes, El Sol de Irapuato; Alejandro Payán, Diario de Querétaro y Moisés Morales, El Sol de Tlaxcala